Már nem fognak életjeleket Bejrútban a chilei mentők, mégis a végsőkig folytatják a kutatást

A műszerek néhány napja szívverést és légzést mutattak ki a több mint egy hónappal ezelőtti robbanás romjai alatt, de eddig nem találtak túlélőt.

Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól – adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után. Az önkéntes mentők vezetője, Fernando Lermanta ugyanakkor azt mondta: folytatják a kutatást akkor is, ha csak egyetlen százaléknyi a remény. A mentőkutyás csapat csütörtökön a felszínen műszerekkel olyan jeleket fogott, amelyek szívverést és légzést sejtettek, és a hőérzékelő értéke is élet lehetőségére utalt. A mentők órákon át ástak a törmelékben lefelé, ám idővel túl veszélyessé vált a művelet az ingatag romok miatt, ezért le kellett állniuk. Az akciót péntek reggel már félszázan folytatták, ám csak lassan haladtak a feltárással, mert nem használhattak nehéz munkagépeket az omlásveszély miatt. Szombatra az épület romjainak 95 százalékát így is sikerült átkutatni, ám senkit sem találtak. A Bejrútban augusztus 4-én nagy valószínűséggel gondatlanságból bekövetkezett, nagy erejű robbanások miatt 190-en haltak meg és mintegy hatezren megsérültek.