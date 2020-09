Rükvercben az autópiac

Minden várakozást alulmúlt a hazai újautó és a használtautó eladás. Voltak autószalonok, amelyek átmenetileg, és voltak amelyek végleg lehúzták a rolót.

Az év elején még 155 ezer újautó eladásával számolt a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE), Igaz, ennek 15-20 százaléka becslések szerint reexport, vagyis az ebbe a körbe tartozó újautókat nem a magyar piacon értékesítik. Ha a járvány miatt nem rendel el újra a tavaszihoz hasonló, a gazdaságot is érzékenyen érintő intézkedéseket a kormány, akkor az egyesület becslése szerint talán elérhető a 118 ezer újautó forgalomba helyezése. A számok eddig nem sok jóval kecsegtetnek. Míg az év első nyolc hónapjában 78 649 új gépkocsit értékesítettek, s ez mintegy 25 százalékos, addig az augusztusban forgalomba helyezett 10 924 újautó már 30 százalékos zuhanást jelentett. Persze minden viszonylagos, hiszen ez a két szám eltörpül ahhoz képest, hogy a pandémia első nagy rohama idején, április-májusban több mint 50 százalékkal kevesebb újautót adtak el a hazai márkakereskedők, mint a múlt év hasonló időszakában. A hazai gépjárműpiac nemcsak azt tükrözi. hogy a veszélyhelyzet kihirdetése után, a korlátozások miatt az átlagosnál sokkal kevesebben keresték föl az autószalonokat, de az autógyárak hosszabb-rövidebb ideig tartó leállásáról, a termelés visszafogása miatt a kibocsátás csökkenéséről is árulkodik. Egyebek mellett a gyártás és értelemszerűen a szállítások csökkenése adja az egyik magyarázatát az eladások visszaesésének - indokolta a Népszavának az eladási számok drasztikus zuhanását Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakareskedők Országos Szövetségének (GÉMOSZ) elnöke. A gyártás csak május végén, június elején indult újra, de a teljes kapacitás eléréséhez, a rendelések teljesítéséhez időre van szükség. A szakember erre a hónapra már jelentős javulásra számít, és így csökkenhet a rendelések és a teljesítések közötti jelentős rés is. Az újautók piacán a céges vásárlások március után jószerivel megálltak. Befagyott a bérautó üzletág, de általában a gazdaság is erősen takaréklángon működött. Ehhez képest a magánvásárlóerő súlya növekedhet valamelyest. Jelenleg a céges vásárlások teszik ki a forgalom nagyjából 60 százalékát, s a fennmaradó rész a privát szektoré. Ez ugyan némileg csalóka, mert néhány százalék lehet az adózási kedvezmények miatt céges autóként vásárolt, de valójában magáncélokat szolgáló gépkocsik aránya. A készpénzes vásárlások aránya egyharmad lehet, s ez főleg a magánszemélyekhez köthető. Ennek oka lehet, hogy kifutott a kedvezményes áfájú lakásvásárlás, a rövid távú lakásbérleti piac is összeomlott, s a befektetési pénzek egy része így az újautó piacon is megjelent. Ötödik sebességbe tette viszont az érdeklődést az elektromos autók korábbi 1,5 millió forintos támogatásának 2,5 millió forintra emelése, illetve a sokat bírált rendkívül bonyolult adminisztráció is egyszerűsödött. A plusz 1 millió olyannyira felturbózta a pályázók kedvét, hogy az 1200 személyautóra szánt keret néhány óra alatt az utolsó forintig elfogyott. Aki lekéste, annak már az autó teljes vételárát ki kell fizetnie, vagy várnia kell egy újabb támogatási pályázatra. A GÉMOSZ elnöke nem zárta ki, hogy idén akár a háromezret is meghaladhatja az eladott elektromos autók száma. A nagycsaládosok számára meghirdetett és 2022. nyarán véget érő, a 7 személyes modellekre meghirdetett kedvezményes vásárlás során eddig mintegy 30 ezer támogatott családi autó talált gazdára. Autópiaci szereplők szerint viszont a gyenge forint, valamint a szigorodó uniós környezetvédelmi előírások miatt 5-6 százalékkal dráguló újautóknál jelentősen csökkent a kiskategóriás gépkocsik iránti kereslet, az alsó, illetve közép kategóriák iránt viszont nőtt az érdeklődés. A gyenge forint az import használtautók árát is növelte 3-5 százalékkal, ám ezt a vásárló nem feltétlenül érzi meg, hiszen van tere az alkunak a felek között. A koronavírus azonban ebben a szegmensben is éreztette a hatását. Idén márciusban még 11 700 import autó érkezett az országba, de áprilisban már csak 7 500, a múlt hónapban pedig 9700 használt autót hoztak be külföldről – említette lapunknak Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének (MGOE) elnöke. A kínálat általában is csökkent a használtautó piacon, de az újautó eladások visszaesése miatt, kevesebb a visszavett autó és az import csökkenése is a kínálat csökkenését eredményezte. Tavaly 156 475 használt autót importáltak kereskedők és magánszemélyek, ami nagyjából 3 ezerrel maradt el a 2018-as csúcstól . Idén várhatóan 135-140 ezer használtautó érkezhet főleg Nyugat-Európából, feltéve, ha a koronavírus helyzet nem durvul el a hátralevő hónapokban. Fojt Attila megjegyezte, tavaly az import használtautók átlagéletkora 11 év volt, míg a hazai gépkocsiparké a 14 évet is meghaladja. Sovány vigasz, hogy Nyugat-Európában is az 5-6 év helyett ma már 8-9 évre emelkedett az az autók átlagéletkora. A hazai autópark fiatalítása nem a használtautó behozataltól, hanem az újautó eladások jelentős növekedésétől függ – vélte az MGOE elnöke.