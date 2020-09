Elpusztult Ty, Észak-Amerika legöregebb elefántja

Egy alkalmazásba tették a tömegközlekedést és a megosztható járműveket, hogy a fenntartható módszerekkel növelt mobilitás olcsóbb és környezetkímélőbb legyen.

Összekapcsolja egy applikációban a különböző városi közlekedési formákat a Bécsi Közlekedési Vállalat; pár kattintással lehet villamosról biciklire, onnan pedig akár közösségi autóba váltani – olvasható Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.

A Bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien régóta dolgozik azon, hogy a lakók még mobilabbak legyenek, gyorsabban odaérjenek A pontból B-be, és mindezt lehetőleg fenntartható módon tegye. Ezt segíti a WienMobil telefonos alkalmazás is, amely különböző városi közlekedési formákat tesz elérhetővé egy applikációban. A kínálatában igénybe vehető többfajta közösségi bicikli- és autómegosztó, e-roller, e-robogó, bérautó-szolgáltatások, taxi és a tömegközlekedési menetrendről is naprakész információkat kap a felhasználó. Az elővárosi vonatok és a reptérre közlekedő járművek is elérhetők, illetve a mélygarázsok elhelyezkedése is látható. Az alkalmazással lehet jegyet venni, járművet foglalni és minden látható az interaktív várostérképen.

Az, ha a mobilitást fenntartható módszerekkel növelik, nemcsak olcsóbb, mint az autós közlekedés, de sokkal környezetkímélőbb is. A közösségi közlekedési eszközök gyakori igénybevételével és a különböző járművek kombinálásával évente akár 1,5 tonna szén-dioxiddal kevesebb termelődhet.

A Wiener Linien egy kísérleti projekt keretében eddig öt megállóban közösségi járműmegosztót is létesített, amelyekben elérhető a közösségi kerékpár, az e-roller és a közösségi autó, valamint a töltési lehetőségeik is. A közlekedési vállalat kiemelt célja, hogy minden megállóba közösségi kerékpármegosztó-állomást telepítsen, ennek érdekében a vállalat hamarosan egy pályázatot is benyújt a közbringa-rendszer 2022-től kezdődő modernizálására – írták.