Beismert egy újabb gyilkosságot a Baranya megyei rém

A fiú azt mondta, hogy nem tervezte el előre tettét.

Megkezdődött hétfőn a Győri Törvényszéken annak a fiúnak a büntetőpere, aki tavaly decemberben megkéselte osztályfőnökét a helyi Jedlik Ányos gépipari és informatikai középiskolában. A diákot előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolják. Mivel a fiú az előkészítő ülésen azt nem ismerte be, hogy előre kitervelten támadt rá a neki matematikát és fizikát tanító pedagógusra, az ügyben november 9-ére tárgyalást tűztek ki. Az előkészítő ülésen ismertetett vádirat szerint az akkor 17 éves fiú tavaly december 5-én a második órán megtudta, hogy hármast kapott korábbi matematikadolgozatára. Ez annyira felzaklatta, hogy azt mondta osztálytársainak, le fogja szúrni a tanárnőt. Társai nem vették komolyan a kijelentését, mert már korábban is mondott hasonlókat, és a tízcentis pengéjű kését máskor is a táskájában tartotta.