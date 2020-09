Csak a szokásos: most egy XI. kerületi középiskolában bukkant fel a koronavírus

Az évnyitón is volt egy fertőzött diák.

Noha alig telt el pár nap a tanévből, egyre több iskolából érkezik hír, hogy megjelent a koronavírus. A legújabb hír szerint

az Újbudai József Attila Gimnáziumban lett fertőzött két diák és egy tanár.

Mint a hvg.hu megtudta, a szeptember elsejei tanévnyitón részt vett egy pozitív diák is. Juhász Attila intézményigazgató szerint a fiatal SMS-ben értesült arról, hogy egy koronavírussal fertőzött ember kontaktszemélyként tartják számon. Ezt követően távozott az eseményről, majd később a tesztek megerősítették, elkapta a vírust. Most otthonában lábadozik. Egy másik diák is fertőzött, ő azonban nem vett részt a tanévnyitón és az azóta eltelt egy hétben sem járt iskolába, így nem tudta továbbadni a betegséget. Juhász Attila hangsúlyozta, az intézményt minden nap fertőtlenítik,