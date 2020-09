Magyarország az élre állt a vírusversenyben, új védekezési stratégiára lenne szükség

Floridában is hasonlóan kezdődött, aztán öt hét alatt elszabadult a járvány.

Magyarország élre állt a vészes versenyben, alighanem e napokban nálunk terjed a leggyorsabban a koronavírus fertőzés – reagált lapunknak Falus Ferenc egykori tisztifőorvos a legfrissebb adatokra. Hétfőn ismét újabb csúcs dőlt meg: 576 új fertőzöttet regisztráltak, 164 beteget ápolnak kórházban és 11 ember van lélegeztető gépen. Az elmúlt hét napban megháromszorozódott az új vírus pozitívak száma. A rendkívüli növekedési ütem Falus szerint azt is mutatja, hogy a kormányzat nem lépett időben. Hagyták augusztusban elszabadulni a járványt azzal, hogy engedték a bulikat, a koncerteket, kerti partikat, a falunapokat, a gólyatáborokat, nagyobb esküvőket lebonyolítani – magyarázza a szakember. Hozzátette: most már nagyon nehéz lesz a fertőzés terjedését megfogni. Újra el kellene kezdeni sulykolni: „maradj otthon”, csak dolgozni lépj ki a lakásból. A 15 főnél nagyobb csoportok találkozását egyértelműen meg kellene tiltani. Ezen felül az egykori tisztifőorvos szerint a kormánynak azonnal elérhetővé kellene tennie az ingyenes tesztelést. Bár az elmúlt öt napban egyszer sem esett az új vizsgálatok száma hétezer alá, és vasárnap tízezret is megközelítette, ám ez a szakember szerint még mindig nem elég. Úgy véli, mielőbb újabb laborokat kellene bevonni és naponta legalább 15 ezer tesztet végezni. A WHO ajánlása szerint annyi vírus-diagnosztikai vizsgálatra lenne szükség, hogy mindennap öt százalék alatt maradjon a megtalált pozitív esetek aránya. Ez ugyan vasárnap sikerült, de az azt megelőző hét napban egyetlen nap kivételével, mindig 6 százalék feletti volt ez az érték. A járvány egyre erősebb és főként a fiatalokat betegíti. Ők enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen is megúszhatják a fertőzést, így szinte észrevétlenül adják tovább a vírust. Mint arról beszámoltunk, a múlt hétfőn egy konferencián Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa arra emlékeztetett, hogy Floridában is valami hasonló történt, először ott is a fiatalok betegedtek meg, és aztán került át a fertőzés más korosztályokra is. Mindössze öt hét kellett ahhoz, hogy a halálozások számában is bekövetkezzen a felfutás. Ő is arról beszélt, hogy új védekezési stratégiára van szükség, melynek egyik fontos eleme a minél nagyobb számú tesztelés, a kontaktok gyors felderítése és izolációja. Az országos tisztifőorvos a hétvégén körlevélben utasította az egészségügyi intézményeket, hogy valamennyi, beteggel érintkező szakember viseljen maszkot, tartsa be a kézhigiénét. Arról is rendelkezett, hogy aki fertőzöttel találkozott és így kontakt személynek minősül, az a betegellátásba csak akkor mehet vissza, ha van két negatív PCR-tesztje és a munkáltatója is úgy döntött, hogy visszamehet dolgozni.