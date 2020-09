Borzasztóan leterheli a mentőket a tesztelés, gyakran nem képesek tartani a határidőket

Ellentétben a tüntetéseket szervező intézményekkel, mi örülünk a modellváltásnak – mondta Sótonyi Péter, Kövér László pedig elmagyarázta, mit kell érteni autonómia alatt.

Többek között Kövér László házelnök is részt vett az Állatorvosi Egyetem hétfői tanévnyitó ünnepségén, melyről az MTI tudósított.

Mi nem vagyunk ám olyanok

Sótonyi Péter rektor ünnepi beszédében a fejlődő, növekvő hallgatói létszámú egyetemről beszélt – idén az egyetemre 10 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly, 1500 hallgatójukból pedig 1000 idegen nyelvű – majd váratlan fordulattal odaszúrt az autonómiája elvesztése ellen küzdő Színház-és Filmművészeti Egyetemnek.

"Ellentétben egyes tüntetéseket szervező, politikai performanszokban érdekelt felsőoktatási intézményekkel, nekünk kifejezetten örömünkre szolgál, hogy a (....) modellt váltó egyetemek közé kerültünk"

- fogalmazott Sótonyi, hozzátéve, az egyetem a Marek József Alapítvány fenntartásában működik tovább, az átalakulást pedig a Magyar Állatorvosi Kamara is támogatja.

Gyorsabb, rugalmasabb, mégis változatlan

Azt is hangoztatta, hogy a fenntartóváltás sokkal rugalmasabb gazdálkodást, a világ változásaira való gyorsabb reagálást tesz lehetővé, miközben képzés és az oktatási struktúra változatlan marad, a magyar hallgatók részére továbbra is biztosított az elmúlt évek létszámának megfelelő, államilag finanszírozott oktatás.

Autonómia, kormányzati receptre

Kövér László beszédében azt fejtegette, hogy alapítványoknak adott fenntartói jogok növelik az egyetemek önállóságát is - a növekvő önállóság azonban szerinte egyetlen intézmény számára sem jelenthet "növekvő különállást a magyar valóságtól, a nemzeti és társadalmi elvárásoktól". Kövér azt is megjegyezte "az egyetemi autonómia ugyanis a magyar kulturális szuverenitás megerősítésére, és nem annak szétrombolására szolgál". A házelnök azt is kijelentette, hogy az Állatorvostudományi Egyetem fenntartói modellváltása sikertörténetnek ígérkezik. Az állam a következő három évben 66 milliárd forintos fejlesztési forrást biztosít az egyetemnek - jelezte, hozzátéve, hogy "ez az intézmény a múltban sem volt hűtlen a magyar rögvalósághoz, ezért a jövőben sem jelent nehézséget alkalmazkodnia a változó valósághoz".