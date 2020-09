Elindult a Szabad Európa Rádió, nyilvános a stáblista

A helyi önkormányzat rendelet-módosításokkal járult hozzá az építkezéshez.

Luxus vadászházzal gyarapszik Mészáros Lőrinc birodalma. A 24.hu értesülései szerint 12 szobás, butikhotelnek is beillő, kétszintes épület nőtt ki a krisztinabereki tó partján. A lap szerint már elkészültek a belső utak, térkövezések, az utolsó simításokat végzik a komplexumon, amely az egykori lápvilág, a lecsapolt Hanság kellős közepén, a Mosonmagyaróvár és Újrónafő határán fekvő krisztinabereki tónál épül. Augusztus vége felé elkészült a vadászházhoz vezető 5-6 méter széles aszfaltút is. Az építési engedélyt nem Mészáros Lőrinc, hanem az érdekeltségébe tartozó mezőgazdasági cég, a Lajta-Hanság Zrt. kérte. Az egykori állami gazdasághoz 25 ezer hektár vadászterület tartozik. A 24.hu úgy tudja, hogy Újrónafő korábbi rendezési terve alapján a méretes ingatlan nem kaphatott volna engedélyt, azonban tavaly az önkormányzat a társaság kérelmére módosította a szabályozást. A korábbi településrendezési terv a tavat vízgazdálkodási területbe, az azt körülvevő telekrészt pedig gyepterületbe sorolta, míg a helyi szabályozási terv a terület egészét vízgazdálkodási területként jelölte meg. Az utóbbi úgynevezett beépítésre nem szánt terület, vagyis arra építési engedélyt nem vagy csak kivételes esetben lehet szerezni. Megoldották ezt is: