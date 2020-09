Csak koporsóban hagyhatná el a börtönt az újbudai késelő

Egy egész település gyászolja a szombat esti hőlégballon-tragédiában elhunyt Hajnalkát.

Ötven év óta ez a legsúlyosabb baleset

Csaknem ötven éve, amióta hőlégballonozás létezik hazánkban, ez volt a legsúlyosabb – az első halálos áldozatot is követelő - baleset. Magyarországon eddig több mint 400 pilótát képeztek ki, akik több ezer utassal repültek biztonságosan. Megkerestük Mészáros Norbertet, a Magyar Ballon Szövetség főtitkárát, akit arról kérdeztünk, mi az, amit feltételezések nélkül tudni lehet arról, ami történt. ,,A ballon – ezt egy másikból látták – már leérkezett a földre, amikor hirtelen újra, lángolva felemelkedett: minden valószínűség szerint a pilóta és két utas ekkor már nem volt a kosárban. Nem lehet a felvételből megítélni, de a kupola – így nevezik a ballon fölső részét - körülbelül 200 méterre szállt fel, közben robbantak fel a gáztartályok. Hogy mikor eshettek, ugorhattak ki a kosárból a túlélők, azt nem látták a megfigyelők, minden valószínűség szerint a földön kellett, hogy történjen. A harmadik utast később, a lezuhanás után, holtan találták meg - idézte fel a történteket a főtitkár. Mint lapunk elmondta, olyan vizsgálati anyagot még nem látott, ahol egy tényező lett volna az ok, nem egy hosszabb, több összetevőjű folyamat eredménye lett volna a baleset. Hogy a tűz mitől és mikor keletkezett, a felvételek alapján nem egyértelmű. A pilótát a főtitkár személyesen ismeri, de hogy az utasok milyen minőségben voltak jelen, arról csak a vizsgálati jelentésből tudunk meg majd részleteket. „A pilóta képzettségével kapcsolatban nincsenek kétségeim, több órát töltöttem vele kosárban, autóban (a ballonosok a leszállás helyéről, ami nem számítható ki pontosan, autóval kerülnek vissza a kiindulópontra - a szerk.), a szakmai tudásáról, tapasztalatairól nincsenek kétségeim. Ugyanakkor senki sem mentes hibáktól, és technikai malőr is bármikor történhet” – mondta Mészáros Norbert. A szabályok szerint vannak alapfeltételei annak, hogy valaki utasokat vihessen magával: 50 repült óra, ellenőrző repülés egy hatóság által megbízott személlyel. A hőlégballonok műszaki ellenőrzése minden évben kötelezően megtörténik, amelyet a Légügyi Hatóság, illetőleg az általa megbízott személy végez el. Biztosítás a ballonra előzetesen történik, e nélkül légijármű nem kap alkalmassági engedélyt. Aki hivatalosan végez repültetést, köteles ilyet kötni. Arra a kérdésünkre, hogyan készülnek egy esetleges balesetre Mészáros elmondta: miután vészhelyzetben egy ugrást végrehajtani - esetleg égő kosárból, miközben a ruhánk, vagy maga az ejtőernyő is ég - gyakorlatilag lehetetlen. A kosár mellvédje általában 110 centiméter magas, így ezen átvetődni sem tud bárki csak úgy. Az, hogy az ernyő nyitását valaki higgadtan elvégezze, nem várható el senkitől. A kosárban poroltó és lángálló kendők vannak állnak rendelkezése. A pilóták a tanulás során kapnak vészhelyzeti kiképzést, akiket felvisznek, azokat pedig tájékoztatják néhány dologról, mibe kapaszkodhatnak, mibe nem, a leszállási pozíció felvételét el is gyakoroltatják. Hogy vészhelyzet esetén, ki, mit tud, vagy egyáltalán tudhat tenni, az eset- és emberfüggő. Azt azonban Mészáros Norbert hangsúlyosan megjegyzi, a hőlégballonozás igen is biztonságos. - V.P.