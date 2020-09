Von der Leyen bejelentette, hogy kit javasol új uniós biztosnak

Elrabolták, hogy megrendezzék szökési kísérletét?

A fehérorosz hatóságok elfogták a fehérorosz-ukrán határon Marija Kalesznyikava ellenzéki vezetőt, két társának pedig sikerült átszöknie Ukrajnába



- közölte kedden a fehérorosz állami média. A BelTA hírügynökség és a Belarusz-1 tévécsatorna egybehangzó jelentése szerint Kalesznyikava "megkísérelt törvénytelenül átkelni a határon, de elfogták". Két társának, Anton Radnenkavnak és Ivan Kravcavnak sikerült átszöknie a határon. Ezt megerősítette a tut.by hírportálnak Anton Bicskavszki, a fehérorosz határőrség szóvivője is, illetve az ukrán határőrség is közölte, hogy Radnenkav és Kravcav Ukrajnában tartózkodik, de Kalesznyikava nem lépte át a határt. Bicskavszki szerint mindhárman hajnali négy órakor próbálták elhagyni az országot egy BMW típusú gépkocsival az Aljakszandravka nemzetközi határátkelőn át, ahol korábban megerősítették az ellenőrzést, és növelték a határőrség létszámát. Már átjutottak a fehérorosz vámon, és az ukrán határ felé tartottak, de megpillantva egy határőralegységet, hirtelen gyorsítottak, életveszélybe sodorva a határőrszolgálat egyik katonáját. "Kalesznyikava ugyanakkor a járművön kívül találta magát, tulajdonképpen kilökték belőle" - ismertette a történteket Bicskavszki. Az Interfax ellenzéki forrásokra hivatkozva ugyanakkor azt írta , hogy egyikük sem tervezte a távozást hazájukból, sőt határozottan ellenezték ezt.

Feltételezések szerint először elfogták, majd a határra szállították őket a hatóságok emberei, és ott megrendezték Kalesznyikava szökési kísérletét.

Más forrásokból az orosz hírügynökség úgy értesült, hogy amikor Kalesznyikavát megpróbálták kitoloncolni, összetépte az útlevelét, és ezért nem is engedhették át a határon. Az orosz hírügynökség szerint jelen pillanatban egyik ellenzéki sem érhető el telefonon. Mindhárman tagjai a fehérorosz ellenzéki Koordinációs Tanácsnak - Kalesznyikava ráadásul a testület elnökségi tagja is -, és mindhárman hétfőn tűntek el, nem reagáltak a telefonhívásokra. Egy szemtanú aznap arról számolt be, hogy látta Minszkben, amikor Kalesznyikavát elrabolták, ismeretlenek betuszkolták egy kisbuszba. A fehérorosz belügyminisztérium azonban közölte hétfőn, hogy nincs tudomása Kalesznyikava őrizetbe vételéről, és vizsgálja az eltűnésével kapcsolatos sajtóhírek helytállóságát.



Kalesznyikava az államfő, Aljakszandr Lukasenka egyik legkeményebb bírálója,

és fontos szerepet játszott abban, hogy az augusztus 9-i elnökválasztás után - amelyet az ellenzék szerint elcsalt a hatalom - tömeges tüntetések és sztrájkok kezdődtek az országban. Ő az egyik elnökjelölt, Viktar Babarika kampányfőnöke volt, de Babarika letartóztatása után csatlakozott Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt támogatóihoz. Augusztus 31-én jelentette be, hogy Babarika csapatával új pártot alapít, amely a Koordinációs Tanácstól függetlenül fog működni. Hétfőn az Európai Unió és külön Litvánia is követelte Kalesznyikava szabadon engedését, tiltakoztak az ellenzékiek üldöztetése ellen. A kedd hajnali eset után a Litvániában tartózkodó Szvjatlana Cihanouszkaja követelte Kalesznyikava, illetve más ellenzéki vezetők és politikai foglyok azonnali szabadon engedését. Hangsúlyozta: a Koordinációs Tanácsot azért hozták létre, hogy platformot teremtsenek a párbeszéd számára. "Más megoldás nincs, Lukasenkának ezt tudomásul kell vennie. Nem lehet túszként fogva tartani a népet. Lukasenka gyöngeségét és félelmét mutatja azzal, hogy fényes nappal raboltatja el az embereket" - hangoztatta az ellenzéki vezető.



A jelekből ítélve a fehérorosz hatóságok egyenként zsuppolják ki az országból az ellenzéki vezetőket.