Teljesítményfokozóval a testápolóban, amfetaminnal a fogkrémben akart börtönbüntetését töltő szerelmének kedveskedni egy nő

Hétfőn, Somogy megyében, a 67-es út településeket kikerülő új szakaszán mérték be a rendőrök az „autóversenyzőt”.

A megengedett 110 kilométer/óra sebesség helyett 204-gyel száguldott autójával egy sofőr a régi 67-es főútvonal Kaposvár és Somogytúr közötti, településeket kikerülő új szakaszán – írta a police.hu . A hétfőn bemért és lefotózott autós Somogybabod térségében állította be a vélhető „pályacsúcsot”. A teljesítményért a rendőrségtől nem járt sem kupa, sem pezsgő, ellenben a megengedett sebesség dupláját szinte megközelítő sofőrre 130 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 6 büntetőpontot szabtak ki. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tapasztalatai szerint ezen az új szakaszon gyakori a jelentős sebességtúllépés. Azonban arra is figyelmeztetnek, hogy a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás, ezért a rendőrök a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a gyorshajtók kiszűrésére.