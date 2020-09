Szabad szemmel: Vidnyánszky olyan, mint egy diktatúra szűk látókörű minisztere, Orbán meg víruslutrit játszik

A járvány csak az első körben kedvezett az autoriter vezetőknek, mára lényegében mindegyiküket csapdába ejtette.

Bár már 30 év telt el a hidegháború vége óta, ismét működik Magyarországon a Szabad Európa Rádió , mert a washingtoni Kongresszus úgy ítéli meg: baj van a magyar sajtószabadsággal. Egyelőre azonban nem világos, mennyire tudnak zavartalanul dolgozni a munkatársak, mert már eddig is sok fura dolog történt a színfalak mögött. De az is kétségtelen, az amerikai fél igyekezett elérni, hogy a magyar vezetésnek ne legyen annyira rossz érzése, miközben lenyeli a békát. Emlékezetes, hogy Szíjjártó Péter tavaly még sértésnek nevezte, hogy az USA elhatározta a magyar adás felújítását. Hírek szerint a budapesti amerikai nagykövet megpróbálta kijárni, hogy a műsor ne mondjon semmi rosszat Orbán Viktorról és közvetlen környezetéről, ám utóbbi vágya aligha teljesül, mivel az új főszerkesztő beköszöntője pont azt hangsúlyozza, hogy erősen romlott a sajtószabadság állapota, és hogy a munkatársaival együtt a tényfeltárást tekintik egyik legfőbb feladatuknak. Az amerikai kormányzat persze nem ebbe az irányba megy, mert úgy ítéli meg, hogy a világban erősödik a feszültség, és így hanyagolni kell a szövetségeseknél mutatkozó demokratikus hiányosságokat, és inkább az együttműködést kell forszírozni. Emellett látnivaló, hogy Trumpnak tetszik az, amit Orbán csinál. Ezek után azonban egyértelmű, hogy mind a washingtoni, mind a budapesti kormányzat éberen követi, mi sül ki a magyar SZER ténykedéséből. Ám pont ezért bizonyítania kell a szerkesztőségnek, hogy képes arra, amiért létrehozták, azaz hozzájárul a magyar sajtó erősödéséhez.

„Lehet, hogy a Színművészeti Egyetem lerohanása után egy idő múlva Orbán úgy ítéli meg: na, ebből elég” – mondja Lengyel Anna rendező . A PanoDrama társulat alapítója, aki egyben producer és fordító is, azon kívül oktat az iskolában, a helyszínen készült interjúban megjegyzi, hogy nem elég az intézmény autonómiájának felszámolása, továbbá hogy a kuratóriumban csak olyanok kaptak helyet, akik kifejezetten közel állnak Orbán Viktorhoz, ám ezt csak tetézi Vidnyánszky Attila arroganciája és határtalan hatalomvágya. Az iskola az utolsó hely a magyar színházi életben, amelyet még nem ural. Pedig hát a mérlege nem éppen fényes, példáué. ha azt vesszük, hogy urambátyám-rendszert alakított ki az általa létrehozott Teátrumi Társaságnál, ahová persze nyakló nélkül ömlik az állami pénz. És bár korábban egészen kiemelkedőt nyújtott rendezőként, ma inkább egy diktatúra szűklátókörű minisztereként lép fel. A Nemzetiben csak a jegyek fele talál gazdára, a többi helyet ingyen meghívottakkal, illetve diákokkal töltik meg. Utóbbiak számára kötelező a részvétel. Ennek ellenére Vidnyánszky hihetetlen összegeket kap, hogy továbbvigye a koncepcióját, noha az már megbukott. De a legfőbb bűne, hogy gyakorlatilag szétverte a színészképzést Kaposváron. Úgy hogy ott most kétes szakemberek oktatnak, így még egy lelkész is. Lengyel Anna úgy látja, hogy a kulturkampf immár 14 éve zajlik. A Fidesz már a 2006-os önkormányzati választások után átvette a vidéki színházakat. Majd 10 éve a kultúra egész területén támadásba ment át. Az igazgatókat hozzá nem értő lakájokkal váltja fel, illetve párhuzamos intézményeket alapít, de utána a pénzek már odamennek. A szabad magán szerveződéseket nem zárja be, egyszerűen anyagilag kivérezteti őket. Lásd az Ámdébkárt, az Igazgöngyöt, vagy Iványi Gábor iskoláját, De idetartozik Schilling Árpád és Bodó Viktor társulatának sorsa is. Ez alól az irodalom sem kivétel, újabban állami ügynökség feladata lett, hogy külföldön terjessze az „igazi” magyar irodalmat. Mellesleg ez a kompánia azt állítja, hogy nemzetközi összeesküvés zajlik a „jó” hazai szerzők ellen, azok ezért nem sikeresek külföldön. Csak éppen hiába áldoznak óriási összegeket a vonalhű művek fordítására, a kutya sem olvassa azokat. Az interjúalany nem gondolja, hogy Vidnyánszky magától visszalépne. Ő is nemzetközi összeesküvést emleget az SZFE kapcsán, a diákok szerinte sötét hatalmak bábfigurái. De elképzelhető, hogy egy szép napon a miniszterelnök kijelenti, hogy immár túl messzire mentek a dolgok. Mindenesetre feltűnő, hogy a hatalom milyen csendes az egyetem elfoglalása óta. A rendező ugyanakkor nem győz hova lenni a hatalmas hazai és külföldi szolidaritás láttán, de hát mint mondja, itt a szabad oktatás, az egyetemek autonómiája, a következő nemzedék, vagyis a jövő a tét. És reméli, hogy ez lesz az utolsó csepp a pohárban.