Havi 70 ezer forintot is veszíthet az az idős asszony, aki kihasználja a kedvezményt

Újra árat emelt a miniszterelnök barátjaként ismert Garancsi István cége, a Market Építő Zrt., legutóbb egy baktérium-szennyezett kútra hivatkozott.

Elkészült a fővárosi állatkertben a Pannon Park részeként épülő hatalmas létesítmény, a biodóm úgynevezett költség-optimalizációs jelentése – erősítette meg a Népszava értesülését Kiss Ambrus, pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes. Ez a jelentés azért fontos, mert ebben vizsgálták meg, hogy miként lehet befejezni a meglévő forrásokból a régóta csúszó és egyre dráguló, a Tarlós-korszakból örökölt beruházást. Kiss Ambrus egyelőre nem akart részletekbe bocsátkozni, mondván ezt a jelentést még csak az első változatnak tekintik, mivel több pontosítást is kértek az elemzést készítő Enviroduna kft-től. A Népszava úgy tudja, hogy a városvezetés nem volt maradéktalanul elégedett a megkapott jelentéssel, mivel ebből sem derült ki egyértelműen, hogy mennyi pénz szükséges még a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) nagyszabású beruházásában épülő létesítmény megnyitásához. Választ várnak arra a kérdésre is, hogy milyen látogatói élmények hozhatóak ki a rendelkezésre álló keretből. És az sem világos: elég vonzó látványosság lesz-e egy fapados biodóm ahhoz, hogy az üzemeltetési költségek legalább egy részét fedezze a belépőjegyekből származó bevétel? Miközben a projekt még mindig csak formálódik, a beruházás folyamatosan drágul. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektre eredetileg 15,7 milliárd forintot szántak, de ennyiért nem találtak rá kivitelezőt. Végül a miniszterelnök barátjaként ismert Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. és az annak tulajdonában lévő Vilati Szerelő Zrt. alkotta konzorcium vállalta el a feladatot 32,7 milliárdért 2017 nyarán. A kivitelezési határidő tavaly novemberben járt le. A csúszásért a kivitelezői szerződés szerint a Marketnek 1,4 milliárd forint kötbért kellett volna fizetnie, de nem utalt egy fillért sem. Sőt, még többet is számlázhatott. Tavaly szeptemberben – még az előző városvezetés döntése nyomán – 33,5 milliárdra nőtt a kivitelezői ár és 32 hónapra a vállalási határidő. Áprilisra ez is lejárt, de a Market résen volt. Idén júniusban – már a Karácsony Gergely vezette városházával – is aláírtak egy módosítót, amely szerint 690 millióval magasabbra, 34,2 milliárdra nőtt az ár, míg az átadási határidőt idén augusztus végére tolták ki. Ebben részben a főváros kérésére több ponton is módosították a műszaki tartalmat, hogy olcsóbbá tegyék a biodóm majdani működését. Augusztusban azután ismét módosítottak a szerződésen. Ezúttal egy szennyezett kút volt az ok. A Pannon Park vízellátását biztosító három kút közül az egyik vizében baktériumot találtak, ami megbetegítené az állatokat. A használható két kút azonban csak akkor biztosíthatja üzembiztosan a park vízellátását, ha úgynevezett sóvisszamosó rendszert építenek ki. Ennek 200 millió forintos többletköltségével már 34,4 milliárdra nőtt a kivitelezési költség – ez ráadásul még csak a biodóm épületének az ára, azt még be kell rendezni, és a körötte lévő több hektáros parkot is ki kell alakítani. Az időközben távozó állatkertigazgató, Persányi Miklós mindezekről mit sem sejtve állította, hogy 20 milliárd kellene a befejezéshez. Csakhogy sem a teljes – a parkot és a biodómot is magába foglaló – beruházásra eddig 43,7 milliárdos támogatást biztosító kormány, sem a főváros nem kíván több pénzt adni. A befejezésre így szűk 12 milliárd forint maradt: az állami támogatásból megmaradt 6 milliárdhoz hozzácsapták a Városliget sarkára tervezett Hermina garázs 5,7 milliárd forintos állami támogatását is. De továbbra sem tudni, hogy mivel töltik meg a 17 ezer négyzetméteres átlátszó buborékot úgy, hogy az valóban vonzó turistalátványosság legyen.