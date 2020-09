A vérhígító hatszoros túladagolása hetek alatt végzett az idősotthon lakójával

A nő a szert tartalmazó anyagot porrá darálta, majd azt három testápolóba keverve tatabányai lakása hűtőszekrényében tárolta.

Egy nő testápolóba rejtve akart kábítószert juttatni börtönbüntetését töltő szerelmének. Ehhez 2018. június 6-át megelőző napokban tiltott teljesítményfokozó szert szerzett meg – írja az ügyészség . A nő a szert tartalmazó anyagot porrá darálta, majd azt három testápolóba keverve tatabányai lakása hűtőszekrényében tárolta. Ugyanez a nő 2018. június 6-án reggel Tatabányán 15 darab amfetamin származékot tartalmazó tablettát is megvásárolt azért, hogy ezeket később fogkrémes tubusba rejtve juttassa be a börtönbe. A nyomozó hatóság a kábítószert tartalmazó tablettákat a nőtől a megszerzését követő néhány perc múlva, a tiltott szert tartalmazó testápolókat a nő lakásán lefoglalta. A Tatabányai Járási Ügyészség tiltott teljesítményfokozó szerrel visszaélés előkészületének vétsége és megszerzéssel elkövetett kábítószer birtoklás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a nővel szemben. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.