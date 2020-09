Lefejeztek egy újságírót Mexikóban

A kötelező sorkatonai szolgálat javít a munkanélküliség gyászos mutatóin - így okoskodik a jordán kormány.

Jordánia újra bevezeti a hadkötelezettséget a koronavírus-járvány miatt megnőtt munkanélküliség mérséklése érdekében - jelentette be szerdán Omar Razzaz miniszterelnök. Az MTI által idézett rendelkezés értelmében minden 25 és 29 év közötti, munkanélküli férfinak jelentkeznie kell sorozásra. A szolgálat két részből áll: az első három hónapban az újoncok katonai kiképzést kapnak, amely - Azziz szavai szerint - "segít megerősíteni a fiatalokban a nemzeti hovatartozás tudatát, a fegyelmet és az elkötelezettséget". Ezt követi kilenc hónap továbbképzés, amelyben műszaki és digitális ismeretek elsajátítása is szerepel.A programot nemcsak a hadsereg felügyeli majd, hanem a munkaügyi minisztérium is.

A nők előtt sincsenek zárva a kaszárnyák: ők önként jelentkezhetnek a katonai pályára, ahogy eddig a férfiak is maguk dönthettek. Jordániában a munkaképes korú lakosságon belül az állástalanok hányada 23 százalékra nőtt az idei második félévre. Egy éve 19,2 százalékos volt az arány. Az arab ország márciusban szigorú korlátozásokat vezetett be több hónapra a járvány terjedésének fékezése végett, emiatt viszont megszűnt sok munkahely.

Közmunkás leszel, s katona