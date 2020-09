WWF: 1970 óta harmadára csökkent a vadon élő állatok populációja

A környezetvédők az eldobható italcsomagolások kivezetését követelik.

Óránként száznyolcvanezer, naponta csaknem négymillió, évente több mint másfél milliárd darab PET-palackot használunk el Magyarországon – állítja a Greenpeace Magyarország. A nemzetközi környezetvédők hazai szervezetének aktivistái csütörtökön több mint 30 bálányi összepréselt PET-palackot vittek ki a Kossuth térre, hogy felhívják a figyelmet a mértéktelen és pazarló fogyasztásra. A Népszavához eljuttatott közleményükben kifejtik:



„Ezekkel az egyszer használatos csomagolóanyagokkal folyamatosan fokozzuk a klímaválságot és pusztítjuk az élővilágot. A PET-palackoknak csupán kevesebb mint egyharmadát hasznosítják újra itthon, a többi lerakókon, égetőkben vagy a legrosszabb esetben a természetben végzik.”

A Greenpeace ezért petíciót indít az eldobható italcsomagolások kivezetésére, és azt követeli a döntéshozóktól, hogy lépjenek fel az erőforrás-pazarló, a természeti környezetet pusztító gazdasági tevékenységek ellen.

„Az alumínium dobozok és az egyszer használatos üvegpalackok döntő részét sem gyűjtjük szelektíven, ezért ezek az italcsomagolók is többnyire szemétlerakókon végzik” – hangsúlyozták a környezetvédők.

Hozzátették azt is, hogy egy PET-palackot vagy bármilyen más anyagból készült italcsomagolást sokszor kevesebb mint egy percig használunk csak, pedig előállításukhoz értékes nyersanyagot, műanyag esetében a Föld mélyéből származó kőolajat használnak. – A palackok a természetbe kikerülve később mikroműanyaggá aprózódnak, a szemcsék pedig bekerülnek a folyóinkba, a csapvizünkbe és az emberi szervezetbe is. Egy műanyag palack lebomlási ideje több száz év, így akár 450 évig is szennyezi a környezetet, pusztítja az élővilágot – emelték ki. A Greenpeace szerint fontos lépés az újrahasznosítás növelésének érdekében, ha az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatára bevezetik az úgynevezett visszaváltós rendszert, de mint fogalmaztak, ennél jóval többre van szükség. Javaslatuk szerint elengedhetetlen a többször használatos, újratölthető italcsomagolások elterjedése, amellyel az újrahasznosítás helyett inkább az újrahasználatot ösztönöznék. Ezért azt követelik:

minden eldobható italcsomagolást hasznosítsanak újra legkésőbb 2024-re;