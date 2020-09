Kirúgta a MAZSIHISZ a főrabbit

A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a korábbi bizottsági döntést, amely kimondta, hogy Koncz Zsófia megsértette a jelöltek és jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét.

A bizottsági tagok többsége szerint köznevelési intézményben valóban nem lehet a gyermekek részvételével kampányt folytatni, de

Az NVB ugyanakkor 6:5 arányban helybenhagyta a tiszaújvárosi oevb azon döntését, amely szerint nem volt jogsértő Koncz Zsófiának a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában szintén gyerekekkel és tanárokkal készített fotója. Az oevb szerint mivel a tanév szeptember 1-jén indult, Koncz Zsófia pedig arról számolt be, hogy augusztus 28-án volt az intézményben, amikor nem folyt ott oktatás, tanulók nem tartózkodhattak az iskolában. Így nem állapítható meg a köznevelési törvény sérelme, és a kifogást elutasították. Az NVB csütörtökön elbírálta az ebben az ügyben érkezett fellebbezést is és egyetértett az oevb-vel, így helybenhagyta a testület döntését, hogy nem volt jogsértő a jelölt magatartása. A határozatok nem jogerősek, azok ellen három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriánál. Noha az ombudsman deklarálta, hogy nem lehet gyerekekkel kampányolni, és ezt a gyakorlatot a bíróságok is következetesen elítélik, de ez nem tartja vissza a fideszes politikusokat , és magát a miniszterelnököt sem , ha a jövő nemzedékét szavazatmaximálásra használhatja.