Már a jövő év elején elérhető lehet a koronavírus elleni védőoltás Kanadában

A tartományok többségében ezen a héten indul a tanév jelenléti oktatással, és sokan most térnek vissza a távmunkából az irodákba.

Spanyolországban 24 óra alatt több mint négyezerrel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, amely összesen már meghaladja az 554 ezret – tájékoztatott Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója Madridban csütörtökön.

– Spanyolországban a koronavírus okozta halálozási átlagéletkor 86 év, magasabb, mint a járvány csúcsán volt tavasszal – mondta. A járványügyi vezető kiemelte: az elmúlt hetekben tapasztalt 0,6 százalékos halálozási ráta alacsonyabb mint sok más uniós országban, példaként említette Franciaországot, ahol 0,7, illetve Olaszországot és Nagy-Britanniát, ahol 1 százalék feletti ugyanez az arány.

Kérdésre válaszolva Simon kitért arra is, hogy a tartományok többségében ezen a héten indul a tanév jelenléti oktatással, és sokan most térnek vissza a távmunkából az irodákba, így leghamarabb a jövő héttől lehet észlelni, hogy ennek milyen hatása volt a vírus terjedésére. A szakember hangsúlyozta: országosan a kórházi ellátórendszer képes kezelni azt a terhelést, amit a 8400 Covid-beteg ápolása jelent, de egyes kórházakban előfordul nagyobb esetszám. Példaként említette, hogy míg az országos kapacitás 7 százalékát foglalják el a koronavírus-fertőzöttek, néhány intézményben ez 30 százalék is lehet. A szaktárca jelentése szerint augusztus 31-e és szeptember 6-a között 641 ezer PCR-tesztet végeztek, amelynek 11,6 százaléka hozott pozitív eredményt. Csak pár napja írtunk arról, hogy a spanyol egészségügy összeomlóban van. A kórházakban egyre drámaibb helyzet kezd kialakulni, mivel naponta mintegy ezer újabb és újabb személy szorul itteni kezelésre. Joan Cayla járványügyi szakértő szerint a gyors terjedést a helyi egészségügy korlátozott lehetőségei is magyarázzák. Mindeközben a megbetegedések drámai emelkedésének hatására a regionális kormányzatok kapkodnak és elhamarkodott döntéseket hoznak. Spanyolország az első európai állam, ahol meghaladja a félmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma. Az ország jelenleg a 9. legfertőzöttebb terület azon 188 állam közül, ahol megjelent a vírus.