Táppénzdilemma: fizetés vagy vírus?

Sok pedagógusnak az is gondot okozhat, ha karanténban a fizetésüknek csak 50-60 százalékát kapják meg.

Miután továbbra sincs egyértelmű központi utasítás arra vonatkozóan, mit kell tenniük a köznevelési intézményeknek, ha egy iskolában, óvodában megjelenik a koronavírus, az igazgatók, pedagógusok gyakran egymástól teljesen eltérő protokollok szerint kénytelenek megoldani a védekezést – állítja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás lapunknak elmondta, például egy Győr-Moson-Sopron megyei iskolában teljesen felfüggesztették a tanítást, miután az egyik pedagógusról kiderült, hogy fertőzött, ezzel szemben egy Hajdú-Bihar megyei iskolában „csak” néhány osztályt küldtek karanténba azt követően, hogy az egyik diák koronavírustesztje pozitív lett. De a PSZ tud olyan dunántúli iskoláról is, ahol az egyik osztályban bizonyítottan fertőzött lett egy diák, de az iskolavezetés a gyerekekre, illetve a szülőkre bízta, hogy továbbra is bemennek-e az iskolába. – Egyszerűen senki sem tudja, milyen elvek szerint kell dönteni az iskolai tanítás felfüggesztéséről, az Oktatási Hivatal pontosan milyen szempontok szerint rendel el rendkívüli tanítási szünetet vagy tantermen kívüli oktatást. De a védekezés mértéke is eltérő, van olyan iskola, ahol igyekeznek szigorúan betartani az ajánlásokat, máshol még lázmérő sincs. A védekezés a végletek között zajlik – fogalmazott a PSZ alelnöke. Arról már Müller Cecília országos tisztifőorvos számolt be egy szerdai egészségügyi szakmai konferencián, tudnak arról, hogy több esetben már tüneteket mutató pedagógus ment be az iskolába, ezért arra kérte a tanárokat, csak egészségesen vegyék fel a munkát. Totyik Tamás ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, az ilyen esetek mögött egzisztenciális okok is állhatnak: ha egy pedagógust hazaküldenek és karanténra köteleznek, fizetésüknek csupán 50-60 százalékát kapják meg táppénzben. – Ez sokaknak hatalmas kiesést jelenthet. Például egy gyermekét egyedül nevelő, 10 éve a pályán lévő pedagógus nettó jövedelmi szintje nem éri el a társadalmi minimum szintjét, vagyis a 180 ezer forintot sem. Akik ilyen helyzetben vannak, azt hiszem, háromszor is meggondolják, mi jelent számukra nagyobb kockázatot – mondta. A szakszervezet ezért levélben kérte Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterét, hogy a koronavírus-fertőzést, ha azt bizonyítottan a munkahelyén kapta el valaki, tekintsék foglalkozási megbetegedésnek, az érintett pedagógusoknak pedig 100 százalékos táppénzt állapítsanak meg.