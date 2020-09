A helyszínen belehalt sérüléseibe a Sükösdnél elgázolt férfi

Nem indult be a légzése a kicsinek.

Egy nem mindennapi esetről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Éppen egy otthon született kisbabához mentek ki a Dél-Alföldön, akinek nem indult be a légzése. Szerencsére az egységek már a közelben jártak, így azonnal emelt szintű ellátásba kezdtek. A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat koraszülött rohamkocsiját is segítségül kérték. A küzdelem végül sikerre vezetett. A kislányt stabil állapotban szállították kórházba.

"Az életmentésben résztvevőknek gratulálunk, az újszülöttnek boldog, egészséges életet kívánunk!"

- zárul a bejegyzés.