Karanténba kell mennie mindenkinek, aki Magyarországról Nagy-Britanniába utazik

Ezúttal egy svéd politikus gondolta úgy, hogy jár az amerikai elnöknek a rangos elismerés a szerb-koszovói gazdasági megállapodásért.

A második jelölését kapta Donald Trump a 2021-es Nobel-békedíjra. Magnus Jacobsson svéd kereszténydemokrata parlamenti képviselő Trump és az amerikai kormány mellett a szerb és a koszovói kormányzatot is Nobel-békedíjra jelölte. Úgy fogalmazott: "a béke és a gazdasági fejlődés érdekében végzett közös munkájukért". Trump szeptember 4-én, a Fehér Házban jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök és Avdullah Hoti koszovói kormányfő jelenlétében, hogy Belgrád és Pristina megállapodott a kétoldalú gazdasági kapcsolatok rendezésében. Az amerikai elnök történelmi jelentőségűnek minősítette az elvi megállapodást, hangsúlyozva, hogy a gazdasági együttműködés "összehozhatja az embereket", és megnyithatja az utat a politikai rendezés előtt is. Magnus Jacobsson a Twitteren hasonló értelmű bejegyzést tett közzé. "A kereskedelem és a kommunikáció nagyon fontos a béke kikovácsolásához" – fogalmazott. A héten ez volt a második alkalom, hogy Trumpot Nobel-békedíjra jelölték. Szerdán Christian Tybring-Gjedde, a norvég jobboldali Haladás Párt parlamenti képviselője terjesztette elő jelölését az Ábrahám-egyezmény néven ismertté vált megállapodás tető alá hozásáért. Ennek értelmében az Egyesült Arab Emírségek és Izrael felveszi egymással a teljes körű diplomáciai kapcsolatot. A norvég politikus, aki a norvég delegáció tagja is a NATO parlamenti közgyűlésében, az amerikai Fox televíziónak adott interjújában Trumpnak a világban zajló elhúzódó konfliktusok megoldása érdekében tett lépéseit dicsérte, ás kiemelte az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló megállapodás történelmi jelentőségét. "Szerintem (Trump) többet tett a nemzetek közötti megbékélésért, mint a Nobel-békedíj legtöbb díjazottja" - jelentette ki Tybring-Gjedde, hozzáfűzve, hogy az előző amerikai elnök, a demokrata párti Barack Obama pár hónappal a beiktatása után kapott Nobel-békedíjat, pedig "semmit sem csinált".