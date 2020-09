Élezik a feszültséget: hadgyakorlatot tart Törökország Észak-Ciprus partjainál

Tengeri manővereket kezdett Törökország Ciprus partjai előtt szombaton, a műveletek részeként lőgyakorlatokat tartanak.

Ankara közleménye szerint a hadgyakorlatot az egyedül Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság Sadrazamköy nevű városának magasságában hajtják végre, és hétfőig tart majd. A török haditengerészet az elmúlt hetekben több hadgyakorlatot is tartott a Földközi-tenger keleti medencéjében, noha emiatt Ciprus és Görögország is tiltakozott. A múlt héten Földközi-tengeri Vihar fedőnéven többnapos hadgyakorlat zajlott Ciprusnál a török hadsereg és az észak-ciprusi haderő együttműködésével, a műveletekben légi, haditengerészeti és szárazföldi egységek is részt vettek. Törökország és a szintén NATO-tag Görögország régóta vitatkozik a tengeri határokról, de az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között is kiélezték a feszültséget. Törökország hajói augusztus első felében kezdték újra a kutatásokat a területen, amit nemcsak Görögország, hanem Ciprus is szuverenitása megsértésének tekint. Ráadásul Ankara harmadszor is meghosszabbította egyik kutatóhajója, az Oruc Reis küldetését a Földközi-tenger vitatott részén, ezúttal egészen szeptember 12-ig. Josep Borrell európai uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő az augusztus közepén tartott rendkívüli külügyi tanács keretében az EU teljes szolidaritásáról biztosította Görögországot és Ciprust. Emellett felszólította Törökországot, hogy azonnal szüntesse be a helyzet elmérgesedését okozó kutató tevékenységét, és kötelezze el magát a párbeszéd folytatása mellett.