„Ez itt most egész Budapest kicsiben”

Történelmi eseményként jellemezték a fővárosi önkormányzatnál most először megrendezett közösségi gyűlést a városvezetők.

– Ha néhány éve megkérdezik tőlem: mit szólnék ahhoz, hogy budapestiek önként két hétvégét is eltöltenek a klímastratégiáról vitatkozva egy civil gyűlés keretében, valószínűleg csak nevettem volna. Holott az ügy és az eszköz is a lehető legkomolyabb – köszöntette Karácsony Gergely az első közösségi gyűlés résztvevőjét szombaton a Városháza „tanácsteremnek” berendezett udvarán. A főpolgármester úgy folytatta: A klímaváltozás már itt kopogtat az ajtónkon, és jelentősen befolyásolja a mi életünket és a gyerekeink jövőjét. Az eszköz amit használunk ósdi, divatjamúlt, úgy hívják, demokrácia.

A demokrácia válságára azonban soha nem az a válasz, hogy kevesebb kell belőle, hanem az, hogy több részvételiség.

De nem az a formája, amikor végtelenül bonyolult kérdésekre végtelenül primitív válaszokat adunk és elvárjuk, hogy erre még bólogassanak is. Hanem adunk a polgároknak információt, tudást, szakértelmet, valamint lehetőséget az eszmecserére, hogy ezek eredményeként alakuljon ki az a döntés, amit azután képviselni fogunk – tette hozzá Karácsony Gergely. A nagy, kerek asztalok körül 50, véletlenszerűen kiválasztott budapesti polgár ül, előttük vaskos mappa, benne az előttük álló programhoz való útravalóval. Minden asztal mellett a filmekből (is) jól ismert tábla, rajta a nagy üres papírral, amelyre felvázolhatják az asztaltársaság fontosnak ítélt gondolatait, a felmerülő kérdéseket. A közös útkeresésében, a kialakuló viták, illetve a kezdeti félszegség kezelésében képzett facilitátorok (csoportos megbeszéléseket levezető szakemberek) segítik őket. Míg a felvetett témában való elmélyülést meghívott szakértőkkel biztosítja a rendezvényt a fővárosi önkormányzattal közösen szervező DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány.

A Városháza kétségtelenül kitett magáért. A terített asztalokra jutott kávé, a résztvevőknek névtábla, sőt az egyik fázósabb részvevőnek külön hoztak egy asztalterítőt vállkendőnek.

Az egyik szélső asztaltársaságot faggatva kiderült, hogy mi hajtotta őket ide a szombat reggeli eszmecserére. Klári a téma, a klímavédelem fontosságát említette, mondván a probléma az életünk részévé vált. A körülbelül feleannyi idős Misi azért jelentkezett, mert ilyen típusú rendezvény még soha nem volt, „elsőnek lenni pedig mindig érdekes, főként, hogy még szövegelhet is”. A kiválasztás menete is rendben volt szerintük: legfeljebb a végén kellett kicsit gyors tempóban kitölteni egy csomó papírt, de ez még belefért szerintük. Történelminek nevezte az eseményt Kerpel-Fronius Gábor, részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes is, aki hangsúlyozta: Budapest új vezetése kísérletező kedvű, új utakat és eszközöket próbálnak ki, hogy ezek révén kerüljenek egyre közelebb az önkormányzat jobb működéséhez. A szombati közösségi gyűlés mellett, jövő héten indul a részvételi költségvetés, amelynek során azt szeretnék feltérképezni, hogy milyen feladatok elvégzésére költenének többet a fővárosiak. A részvételiség harmadik formája a közösségi tervezés, amely egy park, utca, városrész rendezéséhez vár ötleteket és véleményeket a helyiektől. Ilyen indult a Gellérthegy parkjának, vagy például a Római-partnak az újragondolására. Ez itt most egész Budapest kicsiben, Önök reprezentálják a fővárosiakat. Ez hatalmas erő és lehetőség a demokrácia megnyitására, a politikusok és a polgárok közötti kapcsolatok építésére – összegzett Bördős Éva, a DemNet Alapítvány igazgatója, aki szerint minden részt vevő legyen büszke magára, mert valami nagyon újat és igazat hoznak létre. A mostani és a következő szeptemberi hétvégén megrendezendő közösségi gyűlés résztvevői által megfogalmazott javaslatokat a fővárosi önkormányzat figyelembe veszi majd új klímastratégiájának megalkotásakor.

A klímaváltozás nem csupán a jegesmedvékről szó, a nyári hőség, a villámárvizek okán már Budapest lakó is saját bőrükön érezhetik, hogy mennyire nagy kihívás elé nézünk a nem is túl távoli jövőben

– fogalmazott Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes.