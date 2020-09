US Open – Oszaka a női bajnok

A japán játékos pályafutása 6. trófeája mellé 3 millió dollárt (900 millió forint) kapott.

A japán Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben szetthátrányból fordítva legyőzte a fehérorosz Viktorija Azarenkát. A torna meglepetésembere, a 31 éves Viktorija Fjodaravna Azarenka kétszeres (2012, 2013) Australian Open-bajnokként érkezett New Yorkba, ahol 2012-ben és 2013-ban is kikapott a döntőben. Az elmúlt hét évben még csak elődöntőbe sem került Grand Slam-tornán; 2016-ban fiúgyermeknek adott életet, a gyermekelhelyezési pereskedés miatt jó ideg elvétve versenyzett, és az Egyesült Államokat sem hagyta el. Annál látványosabban alakult a koronavírus-járvány okozta leállást követő szereplése: megnyerte a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett felvezető versenyt, 11 meccs óta nem kapott ki, és kiemelés nélkül menetelt el a US Open fináléjéba, a négy között a 23-szoros GS-bajnok Serena Williamset búcsúztatva. Érdekes, hogy vegyes párosban két Grand Slam-serleggel büszkélkedhet, az egyiket 2007-ben éppen New Yorkban szerezte. A 22 éves Oszaka Naomi már egyesben is megtapasztalta a diadal ízét a – jelenleg üresen tátongó – Arthur Ashe Stadionban, 2018-ban emlékezetes döntőben verte meg Serena Williamset. Azóta a melbourne-i GS-viadalon is elhódította a trófeát, az idei US Openen pedig 4.-ként emelték ki. Edzője, a belga Wim Fissette előzőleg többek között Azarenka felkészülését is irányította. A két ex-világelső előzőleg négyszer került szembe egymással 2016 óta, kétszer Oszaka, kétszer pedig Azarenka örülhetett, igaz, legutóbbi meccsüket játék nélkül nyerte a fehérorosz sportoló. Két hete a „cincinnati” döntőre – amelyet ugyancsak a világ legnagyobb, New York-i teniszarénájában vívtak volna – japán ellenfele térdsérülés miatt nem tudott kiállni.



Az egyaránt Kaliforniában élő kétszeres GS-bajnokok szombati csatáját Azarenka kezdte jobban, aki az első négy gémben mindössze egy rontott ütést mutatott be. Oszakai születésű riválisa nem tudta érvényesíteni szélvészgyors teniszét, jobbára csak a labda után loholt, és 1:4-nél az ütőjét is földhöz vágta mérgében. Az első szervák 94 (!) százalékát beütő minszki teniszező 27 perc elteltével már szettelőnyben volt, majd labdája volt a 6:1, 3:0-hoz, ám ekkor váratlanul megtorpant. Kilenc évvel fiatalabb ellenfele magára talált, visszabrékelt, átvette az irányítást, és kisvártatva már ő vezetett 5:3-ra. Oszaka fogadóként hozta a játszmát, így a harmadik szettre maradt a döntés. A nagy fordulatot jelzi, hogy Azarenka 8:1-es sorozatára Oszaka 7:1-gyel tudott válaszolni. Az utolsó felvonásban a japánt vitte tovább a lendület, és hihetetlen sebességű tenyeresekkel 4:1-re elhúzott. Azarenka utolsó erejével ledolgozta brékhátrányát, de 4:4-re már nem tudott feljönni, Oszaka ismét elvette az adogatását, és 1 óra 53 perc elteltével kiszerválta a meccset. Oszaka immár háromszoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, és pályafutása 6. trófeája mellé 3 millió dollárt (900 millió forint) kapott.

Eredmény: Női egyes, döntő: Oszaka Naomi (japán, 4.)-Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1:6, 6:3, 6:3