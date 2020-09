Koronavírus-fertőzés miatt marad el a Fehérvári Titánok debreceni meccse

Franco Bagnaia sérülten lett második, Joan Mir szenzációs véghajrát bemutatva dobogós.

A hatodik futam után Franco Morbidelli személyében az ötödik különböző győztest avatták fel Olaszországban, a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) mezőnyében. Háromhetes szünet után folytatódtak az idei királykategória küzdelmei. Ezúttal Misano látta vendégül a mezőnyt, ráadásul Spielberg után ismét két versenyt rendeznek majd egy helyszínen. Marc Márquez továbbra is sérülése miatt nincs ott a mezőnyben, viszont Franco Bagnaia visszatért és rögtön jó tempót mutatott. A fiatal olaszra nagy nyomás helyeződik, ugyanis a Ducati pénteken bejelentette, hogy a Moto2-ben pallérozódó Enea Bastianini jövőre már a legnagyobbak között fog versenyezni, ez azt jelenti, hogy Johann Zarco és Bagnaia közt dől el, ki kapja meg a másik gyári ülést Jack Miller mellett. Az osztrák pályán szenvedő Yamaha igencsak magára talált és jelentőset ugrott előre, ugyanis a szombati időmérőn az első négy helyet kivétel nélkül a hangvillás istálló szerezte meg. Az utóbbi futamokon rendre alulteljesítő Maverick Vinales pályacsúccsal érte el a pole pozíciót, mögüle a két Petronas Yamaha, Franco Morbidelli és Fabio Quartararo rajtolhatott, a helyi legenda, Valentino Rossi pedig az előkelő negyedik helyről várhatta a piros lámpák kialvását. A rajtot Morbidelli kapta el a legjobban, vezetett az első kanyar után, őt Rossi követte, Miller agresszívan megelőzte Vinalest, aki így visszaesett a negyedik helyre. Rossi rögtön előzte volna tanítványát, aki azonban kivédekezte a „Doktor” támadását, így ő maradt az élen. Ezután kialakult egy sorminta, Quartararo Vinales mögött haladt az ötödik helyen, őt követte a Suzuki párosa, Alex Rins és Joan MIr, az élmezőnyt Bagnaia zárta. Egészen a hetedik körig kellett várni az első komoly támadásra, ami a világbajnoki tabellát vezető Quartararo mutatott be, megelőzte Vinalest. Rögtön utána viszont megint a francia volt főszerepben, ugyanis a következő kör legelején, a négyes kanyarnál alacsony tempónál elesett és az utolsó helyre esett vissza! A pole-ból rajtoló spanyol pedig szintén egyre lejjebb csúszott, Rins és Bagnaia is elment mellette, ezzel visszaesett a hatodik helyre. A 12. körben Mir is kikerülte, a futam két fő esélyese nagyon távol került a végső sikertől. Az élen a sorrend nem változott, Morbidelli féltávnál is vezetett, ráadásul előnye most már egy másodperc fölé kúszott Rossival szemben. Mögötte Miller bár sokáig magabiztosan tartotta a dobogót érő harmadik helyét, Rins, majd rögtön utána Bagnaia is simán megelőzte a 14. körben, az ausztrálnak pedig utána Mirre is figyelnie kellett. Bár sokáig tudta tartani a spanyolt, a 18. kör elején már ő sem tudott mit tenni, a suzukis így az ötödik pozícióba jött fel. Rins és Bagnaia tempója végig rendkívül erős volt, így 9 körrel a vége előtt felértek Rossira. A ducatis nem várt Rinsre, megelőzte riválisát, majd egy körrel később Rossi mellett is elment, ezzel a visszatérő futamán feljött másodiknak úgy, hogy a csapat garázsát a futam előtt még mankóval hagyta el! Rins nem tudott elmenni a yamahás mellett, viszont Bagnaia sem tudott ellépni, Mir pedig rohamtempóban ért fel az élmezőnyre, ezzel az utolsó köröknél négyesélyes volt a maradék két kiadó dobogós helyezés. Sokáig úgy tűnt, a vonatozásból nem lesz komoly támadás, az utolsó körben azonban Mir robbantott a végén, a célegyenesben Rinst előzte, utána egy káprázatos manőverrel Rossi mellett is elment! Morbidelli viszont végig magabiztosan az élen haladva elsőként látta meg a kockás zászlót, a Petronas Yamaha pilótája ezzel élete első sikerét aratta a MotoGP-ben! Bagnaia lett a második, első dobogós helyezését szerezte meg a legnagyobbak között, Mir pedig nagy felzárkózást mutatva elhappolta a bronzérmet Rossi elől. A Doktornak ezzel nem lett meg a hőn áhított 200. pódiuma, de így is remekül versenyzett, a legjobb 10-et Rins, Vinales, Dovizioso, Miller, Nakagami és Pol Espargaro tette teljessé. Futamokból nem lesz hiány, ugyanis jövő héten, és két hét múlva is lesz versenyhétvége, először marad a mezőny Misanóban, utána pedig Barcelonában következik a Katalán Nagydíj.