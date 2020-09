Kikapott a Kisvárdától az Újpest, nyert a ZTE

Balesetek miatt kétszer is félbe kellett szakítani a Toszkán Nagydíjat, amely kettős Mercedes-győzelmet hozott. Alex Albon először lett dobogós.

A már megszokott módon a két Mercedes csatázhatott a szombati időmérőn az első helyért, Lewis Hamilton ezúttal mindössze 59 ezreddel verte Valtteri Bottast. Max Versteppen (Red Bull), aki a harmadik legjobb időt autózta már a vasárnapi rajt előtt motorikus problémát észlelt, de végül el tudott indulni. A rajtot Bottas jobban kapta el, mint Hamilton, közben Charles Leclerc (Ferrari) az ötödik helyről a harmadikra jött fel. A második kanyarban két baleset is történt, Verstappen autója nem jött rendbe, hiába közeledett a rajt után Hamiltonra, gyorsan a középmezőnyben találta magát, majd Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) lökte ki, és ért véget a verseny a holland számára. Eközben az egy hete Monzában futamgyőztes Pierre Gasly (Alpha Tauri) is kiesett. A baleset miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely a hatodik kör végén engedte útjára a mezőnyt, de már a célegyenesben újabb baleset történt. Bottas az élen meglehetősen későn kezdte el nyomni a gázt, így a középmezőny feltorlódott, és a gyorsításnál négyen (Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen és Nicholas Latifi) is összeütköztek – ezért piros zászlóval félbeszakították a futamot. Esteban Ocon fékprobléma miatt ugyancsak kiesett, így az újraindításnál már csak 13 pilóta volt versenyben.

Az új szabályoknak megfelelően állórajt következett: Hamilton az első kanyarban kívülről megelőzte Bottast, Leclerc pedig csak néhány kör erejéig tudta őrizni a harmadik helyet, melyet Lance Stroll (Racing Point) vett át tőle. A 32. körben Bottas a második helyről kiállt a kereket cserélni, és egy körrel később Hamilton is így tett, a sorrend nem változott az első két helyen, harmadiknak azonban Daniel Ricciardo (Renault) jött fel. A 43. körben Stroll defekt miatt a gumifalba csapódott, ezért másodszor is piros zászlóval félbeszakították a futamot. A Toszkán Nagydíj harmadik állóstartját Ricciardo kapta el a legjobban, és feljött másodiknak, de a Mercedes finn pilótája a kör végén azonnal visszajött másodiknak. A hajrában Bottas már nem tudta veszélyeztetni Hamilton sikerét, Ricciardo pedig elveszítette a harmadik pozíciót Albonnal szemben. „Nem sikerült jól az első start, a folyamatos új rajtok miatt nagyon koncentrálnom kellett, nagyon nehéz versenyen vagyok túl. Mintha három verseny lett volna egy nap alatt” – összegzett Hamilton, aki a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is bezsebelte. A 35 éves britnek ez volt az idei hatodik, és pályafutása 90. futamgyőzelme, így már csak egy hiányzik neki ahhoz, hogy beérje a legendás, hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. „Nagyon jól sikerült az első rajtom, meg is tartottam az első pozíciót, aztán nem is nagyon emlékszem, mi történt. Amikor elvesztettem az első helyet, nem is nagyon volt esélyem arra, hogy visszaszerezzem. Nem tudok mást tenni, mint nyomom továbbra is és próbálok még jobb lenni” – mondta a második Bottas, akinek immár 55 pont a hátránya az összetettben. „Nagyon jó futamom volt, megszenvedtem ezért a helyezésért. Nagyon jó most itt állni” – értékelt a vártnál visszafogottabban Albon, aki F1-es pályafutása során először állhatott dobogóra. Ricciardo mögött az ötödik a Racing Pointtól kiebrudalt Sergio Pérez, a hatodik Lando Norris (McLaren), a hetedik Danyiil Kvjat (Alpha Tauri) lett. Nyolcadikként Räikkönent intették le, de öt másodperces időbüntetése miatt Charles Leclerc (Ferrari) megelőzte a finnt. Utolsó pontszerzőként márkatársa, Sebastian Vettel futott be, így a Ferrari F1-es történetének 1000. futamán az idén gyengélkedő maranellói istálló mindkét versenyautója pontot szerzett. A világbajnoki idény két hét múlva Szocsiban, az Orosz Nagydíjjal folytatódik.