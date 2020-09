Több ezer egészségügyi dolgozó tüntetett Brüsszelben

Az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet szerint drámai helyzet alakult ki Leszboszon.

Hétvégén megkezdték a menekültek átszállítását a Leszbosz-szigetén található Moria-táborból. A sátorváros néhány napja mindmáig tisztázatlan okokból égett le. Néhány ezer személyt egy a Kara Tepe nevű szigeten lévő kaszárnyában szállásoltak el. Ez azonban messze nem oldja meg a menekültek gondjait: Leszboszon továbbra is mintegy 8500-an kénytelenek a szabad ég alatt tölteni az éjszakákat. Mindazokat, akiket az új táborban szállásoltak el, koronavírus-tesztnek vetették alá. Eddig egy főről derült ki, hogy megfertőzte a Covid-19. Mint a Kathimerini című lap írta, a menekültek áthelyezése rendkívül lassan halad. Az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet szerint drámai helyzet alakult ki Leszboszon. Marcus Bachmann humanitárius tanácsadó az osztrák közszolgálati televízióban, az ORF-ben leírhatatlan állapotokról számolt be. Kisgyermekes családok rekedtek a tűző napon, egész napjukat a forró aszfalton kell eltölteniük. Nincs sátruk, nem kaptak takarót, nem jutottak élelemhez, vízhez és orvosi ellátáshoz. Több ezer kétségbeesett emberről van szó, akiket segítség és remény nélkül hagytak – mutatott rá Bachmann. Az Orvosok Határok Nélkül ugyan próbál segíteni azoknak, akik a legnagyobb bajba kerültek, de „ez csak csepp a tengerben”, az emberek mielőbbi evakuálására lenne szükség. Jeorjiosz Kumucakosz görög migrációügyi miniszterhelyettes közölte, hogy a menekülteket egy a Leszbosz fővárosától, Mitilinitől néhány kilométerre lévő táborba kívánják átirányítani, mert csak ott tudják őket rendesen ellátni. Az emberek azonban egyre elkeseredettebbek. Szombaton spontán tüntetés alakult ki, többen köveket dobáltak a rendőrökre, akik könnygázzal válaszoltak. „Szabadságot, szabadságot!” – követelték a tiltakozók. Továbbra is az az egyik legnagyobb kérdés, hogy Németország tesz-e további lépéseket a válság megoldása érdekében. Olaf Scholz pénzügyminiszter, a német szociáldemokraták kancellárjelöltje már leszögezte, hogy hazájának jobban ki kellene vennie a részét a menekültek felvételéből – akár az európai partnerek nélkül is. Azzal kapcsolatban, hogy Horst Seehofer belügyminiszter bejelentette, 150 gyermeknek nyújtanának menedéket, Scholz kijelentette: ennél szélesebbre kell nyitni az ország kapuját. Közben egyre több német város jelzi, hogy kész befogadni gyermekeket. A jelek szerint Berlin és más európai országok, köztük Ausztria, a Leszboszon rekedtek befogadása helyett inkább Görögországot próbálják nagyobb összegekkel és eszközökkel segíteni. Erre utalt Mathias Middelberg, az CDU/CSU alsóházi frakciójának belügyi kérdésekben illetékes szóvivője. Bécs pedig sátrakat küld, és 25 millió euróról 50 millióra emeli a külföldi katasztrófákra létrehozott alapot.