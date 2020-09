Bundesliga – Korlátozott számban lehetnek nézők

A szövetség működését jellemző szakmai és morális válság miatt elhagyja a sportágat Mizsér Attila, olimpiai- és világbajnok öttusázó.

Mizsér Attila, olimpiai- és ötszörös világbajnok öttusázó 2016 óta szavazati joggal nem rendelkező tanácsadóként vett részt a szövetség elnökségi ülésein. Ez az időszak a szeptember 2-án rendezett közgyűlés után véget ért, a saját coaching vállalkozásában sikeres üzletember nem folytatja a munkát a MÖSZ-ben. „Szakmai és morális válságban van a sportág itthon, ennek megoldásában próbáltam segíteni, felhasználva az üzleti életben szerzett tapasztalataimat, de sajnos mindenhol falakba ütköztem – mondta a Népszavának Mizsér Attila. – Marketing- és vállalkozói szemléletű koncepcióm nem érdekelte a vezetőket, én voltam Don Quijote, aki egyedül tette a dolgát a sportág 21. századnak megfelelő fejlesztéséért. Gyakorlatilag már 2019 októberében eldőlt, hogy itthon nincs nyitottság az elképzeléseimre, amikor az elnökségi ülésen „elfogadták” a TÉT-programom létjogosultságát, de más nem történt. Senki sem kérdezett erről semmit, és nem is volt valós szándék a koncepcióm megvalósítására. Ennek a lényege egy olyan modell kialakítása, amely nem áll meg a szponzorációnál, hanem sokkal több annál. Életre szóló kapcsolatot jelent a sportág és a támogató cég között. A szponzor részére a támogatásért sportágat népszerűsítő programokat szervezünk, akár a cég telephelyén is. Például a lézerlövészetet bárhol meg lehet oldani, a közös élmény jót tesz a munkahelyi hangulatnak, javítja a cég eredményességét, a sportolók részére perspektívát jelenthet a visszavonulásuk után, hogy vannak vállalatok, ahol ismerik, szeretik őket, jó kapcsolatot alakíthatnak ki olyan munkahelyi vezetőkkel, akiktől később segítséget kaphatnak az álláskeresésben visszavonulásuk után. Ezzel mindenki jól jár. Itthon erre nem kíváncsiak, ezt kell elfogadom. Klaus Schormann, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnöke kért tőlem egy prezentációt erről a programomról, a jelek szerint ő nyitott az elképzeléseimre.” A magyar öttusa anyagi gondjai 2013-ben szűntek meg, ekkor került be a kiemelt sportágfejlesztési programba, aminek köszönhetően korábban soha nem látott állami támogatást kap a sportág. A szakember szerint ez egyrészt óriási segítséget jelentett, ugyanakkor kényelmessé is tette a sportágban dolgozókat, akikből hiányzik a vállalkozói szemlélet, a rendszer szintű gondolkodás, a hosszú távra tervezés. „Mindenki a pillanatnyi, rövid távú érdekeit próbálja érvényesíteni, az elnökségi üléseken a klubok képviselete fontosabb volt, mint a sportág jövője – emelte ki az olimpiai- és világbajnok sportoló. – Nincs hosszú távú koncepció a sportágban. Harcok zajlanak a kis klubok és a nagyok között, és közben háttérbe szorul a lényeg, az öttusa hazai fejlesztése. Vannak tehetségek itthon, de nehéz lesz a sportágban tartani őket, ha nem tudunk jövőképet mutatni nekik. Nem is tudjuk kiaknázni a tehetségüket, ha nincs erre világos szakmai elképzelés. Beszéltem sportolókkal, akik elmondták, minden edzésen ugyanazt csinálják, de az öttusa ennél sokkal összetettebb. Sokkal többet lehet kihozni egy versenyzőből, ha az edzések tervezésénél figyelembe veszik az aktuális fizikai állapotát, ha fáradtabb, akkor lehet az egyik sportágnál csökkenteni a terhelést, amihez az kellene, hogy a különböző területek edzői beszéljenek egymással, legyen szakmai koordinátor, aki ezt az egészet összefogja, de ez nálunk hiányzik. Az üzleti életben megtanultam, akkor lehetsz sikeres, ha van egy hosszú távú koncepciód és pontosan tudod, milyen lépésekkel akarsz eljutni a kiinduló ponttól a célig. Mindent ehhez kell igazítani, ennek kell alárendelni és akkor nem marad el az eredmény sem.” Mizsér Attila hozzátette: a Magyar Edzők Társaságától kikérte az adatokat, az öttusatrénerek hány százaléka vett részt a szervezet szakmai továbbképzésein. A válasz megdöbbentette, húsz százalékos volt a részvételi arány. „Ha egy multi cégnél az adott részlegről ennyien járnak továbbképzésre, akkor ennek következményei vannak, ott fejek hullanak a porba, nyolcvan százalékos arányt már talán tolerálnak, ha a hiányzók távolmaradását meggyőzően meg tudják indokolni – hívta fel a figyelmet a nagyon komoly hozzáállásbeli problémákra Mizsér Attila. – Az öttusában nincs számonkérés, nincs felelősségre vonás, az állam adja a támogatást és ezzel mindenki elégedett, hiányzik a szándék a további fejlődésre, az előrelépésre.” Vajon személyes kudarcként éli-e meg a sportolóként és az üzleti életben is sikeres szakember a távozását az itthoni öttusából? És visszatérne-e, ha például az elnökségbe beválasztott Simicskó István, korábbi sportállamtitkár megkeresné? „Azt gondolom, nem kell tovább „erőlködnöm”, szerencsére van bőven elfoglaltságom is, ez nem kudarc, hanem egy kialakult helyzet – reagált a fölvetésre az olimpiai- és világbajnok. – Nagyon örülök, hogy Simicskó István elnökségi tag lett, kiváló sportszerető szakembernek tartom, akivel egyetértünk az öttusát érintő szakmai kérdésekben. Elképzeléseimet ő is megismerte, tetszett neki, ezért is fordult az öttusa jövője felé. Vele el tudnám képzelni a közös munkát. Nagyon örülnék, ha az új elnökséggel jó irányba indulna el a sportág.”