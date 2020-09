Orbán Viktor hamarosan bejelent valamit

Talányos posztot tett ki a miniszterelnök a Facebook-oldalára.

„Hamarosan a kormánydöntésekről” – írta Orbán Viktor a bejegyzésében.

Kérdés, milyen döntéséről számolhat be Orbán Viktor. Legutóbb szombaton, az állami tévében nyilvánult meg. Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, itt arról beszélt, fel sem merül az iskolák bezárása, amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma. Szerinte a koronavírus-járvány második hullámában az új fertőzöttek napi száma lesz még magasabb is, mint a szombati 916.