Ha a teve a sivatag hajója, akkor íme egy motorcsónakverseny – Galéria

A koronavírus-járvány kitörése után nincs olyan ország, ahol ne vezettek volna be valamilyen korlátozást a vírus terjedésénak megakadályozására. Így volt ez Egyiptomban is, ahol az olyan évszázados hagyományokat is korlátozták, mint a tevefuttatás. A tevefutamnak az Öböl menti arab országokban és Egyiptomban van múltja, ahol a beduinok a dél-sínai sivatagban március óta először rendezhettek versenyt. Míg az állatokat korábban gyerekek ülték meg, akiket rabszolgaként vásároltak vagy egyszerűen elraboltak az utcáról, mára már hajtórobotokat használnak.