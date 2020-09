Tizenöt dolgozó lett koronavírusos az Országos Onkológiai Intézetben

A fátyolfelhőket fokozatosan viharfelhők váltják fel, az ország területének harmadán várható esőzés.

A derűs időt esőzés követi csütörtökön, az időjárás-változás azonban csak fokozatosan történik meg – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-nek elküldött előrejelzéséből. A prognózis szerint szerda este és éjszaka főként még csak fátyolfelhők lesznek az égen, bár hajnalban az északnyugati határvidéken már lehetnek felhősebb részek is.

Csütörtök reggel, délelőtt még inkább csak az Alpokalján, majd a délután folyamán a nyugati és északi megyékben már másutt is lehet elszórt jelleggel zápor, zivatar, bár több órás napsütés is várható. Késő délutántól egyre inkább csak az ország középső harmadában, negyedében lehetnek záporok, zivatarok, de késő estétől ezek is gyorsan lecsengenek. Csütörtökön az északira, északkeletire forduló szél délutánig csak a Nyugat-Dunántúlon, délutántól kezdve már a keleti megyékben is megerősödik, a Bodrogközben és környékén viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az északi völgyekben ennél kissé hűvösebb, nagyobb városainkban enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 31 között valószínű, de Sopronban kissé hűvösebb is lehet. Az OMSZ hét eleji előrejelzése alapján pénteken komolyabb lehűlés várható, bár több órára kisüt a nap. Kezdetben délen, napközben még elsősorban a Duna-Tisza közén és északkeleten fordulhat elő néhol zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-12, a legmagasabb hőmérséklet általában 17-22 fok között valószínű. Szombaton napos időre van kilátás. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet 1-9, a maximumhőmérséklet 18-23 fok között alakul.Vasárnap a hajnali pára-, illetve ködfoltok megszűnése után hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem várható.A leghidegebb órákban 5-11 fok lesz. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.