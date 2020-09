Lehet, hogy nem is a leállított, brit vakcina okozta a tesztalany tüneteit

A diktátor holttestét már tavaly októberben exhumálták az Elesettek Völgyében található katedrálisból, egy keddi törvényjavaslat szerint pedig további lépéseket tesznek a Franco rezsimmel való szembenézés útján.

Folytatja a Franco-diktatúrával való szembenézést a Pedro Sánchez vezette spanyol kormány. A szocialista miniszterelnök kockázatos vállalkozásba kezdett, amikor a Spanyolországot mindmáig mélyen megosztó Franco kultuszhoz nyúlt hozzá. A diktátor holttestét már tavaly októberben exhumálták az Elesettek Völgyében található katedrálisból, egy keddi törvényjavaslat szerint pedig további lépéseket tesznek a Franco rezsimmel való szembenézés útján. A „demokratikus emlékezés törvénye” elnevezésű, előterjesztett kormányzati törvényjavaslat kártérítést irányoz elő Franco rezsimjének áldozatai számára, előirányozza a volt diktátor emlékét ápoló szervezetek működésének betiltását, és előkészítené a terepet a Franco által építtetett mauzóleum, az Elesettek Völgye átalakítására. Tervek szerint a jövőben ez a polgárháború áldozatainak temetője lehet. A javaslat magába foglalja egy nemzeti DNS-bank felállításának tervét is valamint a polgárháború áldozatainak exhumálását és a jelöletlen sírokban fekvő elesettek azonosítását, majd méltó újratemetését kormányzati felelősségvállalás mellett. A spanyol polgárháborúban több mint félmillió ember vesztette életét. Utóbbi célra mintegy 750 ezer eurós alapot biztosít a kormány. A tervezet egyben érvénytelenítené a Franco-rezsim idején lezajlott politikai perekben hozott ítéleteket, és megfosztaná nemesi titulusától azokat, akik ezt az egykori diktátortól kapták. A javaslat értelmében május 8-a száműzöttek, október 31-, az 1978-as spanyol demokratikus alkotmány elfogadásának napja pedig az áldozatok emléknapja lenne Spanyolországban. Sánchez koalíciós kormánya ezzel a tervezettel a 2007-ben elfogadott spanyol történelmi emlékezet törvény hiányosságait kívánja orvosolni. A törvényjavaslatról egyelőre nem szavaz a madridi parlament, csupán hónapok múlva kerül az terítékre, addig is az egyeztetések és szakmai bizottsági munka során még lényegi változásokon mehet át. Nyilván, az emlékezetpolitikai korrekciós kormányzati tervek megvalósítása nagymértékben függ a koronavírus járványhelyzettől is. Az első hullámot súlyosan megszenvedő Spanyolországban újra romlik a helyzet. Az utolsó 24 órában 3022 új koronavírus fertőzöttet jegyeztek, egy nap alatt 156-an hunytak el, az elmúlt egy hétben pedig 303-an. A legmagasabb fertőzésszám ezúttal is a madridi tartományban észlelt, akárcsak tavasszal.