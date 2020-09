Gyalogosan vitte haza éjszaka anya és lánya a lopott holmit Szendrőn

Egy közeli házat pakoltak ki több fordulóval.

A járőrök Szendrőben fogtak el két nőt, akik éjszaka lopott matracokkal gyalogoltak hazafelé – számolt be róla a police.hu . A gyanúsítottak, anya és lánya 2020. szeptember 15-én az éjszakai órákban – kezükben matracokkal – gyalogoltak Szendrő egyik utcájában. A járőrök megállították őket, majd néhány feltett kérdés után kiderült, hogy a nők egy közelben lévő, lakatlan családi házba törtek be. A lakásból az este folyamán már asztalokat és székeket is elhoztak, amelyeket szintén gyalogosan vittek haza. A rendőrök a két elkövetőt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az Edelényi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a két helyi nővel szemben.