Heten is pályáznak az egri színház igazgatói posztjára

Szeptember 17-től, azaz csütörtöktől előreláthatóan október 1-ig mindennemű zenei, rendelkező és balettpróbát felfüggeszt – a COVID-19 betegség növekvő esetszámaira tekintettel – a Magyar Állami Operaház, és a meghirdetett előadások döntő többsége október 17-ig elmarad – tette közzé honlapján az intézmény. Mint írták, egészségügyi óvintézkedéseik ellenére az elmúlt napokban az Opera Kórusban és a Magyar Nemzeti Balettben szórványos, az előadások motorjaként működő Opera Zenekarban viszont sorozatos megbetegedések tapasztalhatók, és a koronavírus immár az énekes szólistákat is elérte.

„A napról napra súlyosbodó helyzetet az Opera közönsége távolmaradással jelzi, márpedig üres házak előtt művészkollégáink további munkáltatása nemcsak a közpénzzel történő hatékonyság nélküli játékot, de valóban felesleges kockázatot is jelent” – hangsúlyozták.

Hozzáfűzték, hogy az Opera törölt előadásai alól kivételt képez a 2020. szeptember 19-re meghirdetett Bach-születésnap és a 2020. szeptember 22-re tervezett Benyovszky Móric, avagy a kamcsatkai száműzöttek című operaest, amelyek csekély előadói apparátusa – zenekar helyett zongora, énekkari közreműködés nélkül – lehetővé teszi a produkciók megtartását és streamelését is. A beutazási korlátozások miatt meghiúsul a Szentpétervári Opera október elejére tervezet két vendégelőadása, a Faust és a Gyöngyhalászok is. Az Opera a leállás idejére hétvégenként Maszkabál címmel ingyenes, zongorával kísért online áriaesteket sugároz közösségi oldalán át az Eiffel Műhelyházból. A részletekről később adnak bővebb tájékoztatást, de arra már most felhívták a figyelmet, hogy a leállás nem érinti több részlegüket, így az Opera Értékesítési Centrumát sem, amely a jegy@opera.hu e-mail-címen is folyamatosan elérhető. Az elmaradó előadások jegyeinek becserélésével vagy visszaváltásával kapcsolatban hamarosan honlapunkon újabb közleményt tesznek közzé.