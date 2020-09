Szabad szemmel - Gulyás: a jogállami vádak teljesen megalapozatlanok Magyarország ellen

A külügyminiszter videokonferencia keretében beszélget majd a Republicans for National Renewal (RNR), vagyis a Republikánusok a Nemzeti Megújulásért nevű mozgalom igazgatójával, Mark Ivanyoval.

Aktívan beszáll a magyar kormány Donald Trump újraválasztási kampányába: szeptember 26-án Szijjártó Péter külügyminiszter videokonferencia keretében beszélget majd a Republicans for National Renewal (RNR), vagyis a Republikánusok a Nemzeti Megújulásért nevű mozgalom igazgatójával, Mark Ivanyoval – tudta meg a Népszava. Információink szerint erre maga Ivanyo kérte fel a magyar külügyminiszter, amikor nemrég telefonbeszélgetést folytatott Dancs Ferenc migrációs kihívásokért felelős helyettes államtitkárral. Az RNR igazgatója azt mondta, a konferencia üzenete akár 3.5 millió fiatal amerikai republikánus szavazóhoz is eljuthat és ezért megítélésük szerint „érdemi kihatással lehet a novemberi választásokra” – ahogy egy a beszélgetésről készített feljegyzés fogalmaz. Az év elején alapított és nem különösebben ismert RNR honlapja szerint kifejezetten Donald Trump politikáját támogatja. Legfontosabb célkitűzéseik a bevándorlás korlátozása, a szabad fegyverviselés jogának garantálása, a „konzervatív véleményeket inkorrekt módon kezelő” telekommunikációs cégek megregulázása vagy éppen az amerikai katonai intervenció minimálisra korlátozása más államokban. Kiemelt feladatként kezelik az „európai típusú populista nacionalizmus” amerikai meghonosítását. Mint nemrég Reflektor rovatunkban is foglalkoztunk vele, az amerikai közvélemény-kutatások egyelőre Joe Biden demokrata kihívó stabil előnyét mérik, de a Demokrata Pártban is elismerik, hogy a november 3-i választásig még változhat a helyzet. Egy kormányzati forrásunk arról beszélt, hogy Orbán Viktor szinte biztos benne, hogy ez így is lesz és Trump újrázni tud. Informátorunk szerint a kiállás akkor sem jelent politikai kockázatot, ha Biden nyer, miközben a magyar kormány Trump mellett kampányol: „Kis ország nem ülhet meg egy fenékkel két lovat egyszerre, nekünk le kell tennünk a garast. Ha Biden nyer, így is úgy is nehéz idők jöhetnek a kétoldalú viszonyban, ezen Szijjártó Péter szereplése már semmit nem változtat, de ha mégis Trump lesz ismét elnök, akkor jól jöhet egy ilyen gesztus, ő kifejezetten értékeli ezeket”. A gondolat kísértetiesen egyezik a 2016-os amerikai elnökválasztás előtti állásponttal, csak akkor a külügyminiszterként például a mostanihoz hasonlóan elhallgattatással fenyegetett Klubrádió érdekében is szót emelő Hillary Clinton volt az, akivel úgysem lehetett volna jó viszonyt kialakítani. Orbán akkor is vabankot (mindent vagy semmit) játszott – és bejött neki. Egy kormánytag némileg cinikus módon most is azt mondta, hogy „mivel Bident már úgysem tudjuk a barátunkká tenni, nincs más választásunk, mint minden eszközzel Trumpot segíteni”. Másképp látja Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, washingtoni nagykövet, aki szerint a jó külpolitika a külországok választási kampánya idején minden eshetőségre felkészül, az Egyesült Államok esetében pedig mindkét párt és elnökjelölttel jó kapcsolat kiépítésére törekszik. „Így jártunk el nagyköveti működésem idején a 2000-es választásoknál. Részt vettem mindkét párt konvencióján, és mindkét párt szakértőinek megküldtük a nagykövetség által összeállított, »Magyarország, egy kulcsfontosságú szövetséges« című dokumentumot. Ezen felül mindkét párt külpolitikai szakértőivel rendszeres kapcsolatban álltunk” – mondta Jeszenszky Géza a Népszavának. Mint fogalmazott, ő már jóval a választások előtt megkereste „a Republikánus Párt ígéretesnek tűnő és rokonszenves szakértőjét, Condoleezza Rice-t”, akiből előbb nemzetbiztonsági főtanácsadó, majd külügyminiszter lett. A volt külügyminiszter szerint „természetesen van annak előnye, ha két országban azonos politikai színezetű a vezetés és ennek megfelelően lehet viselkedni, akár kampányolni a kedveltebb jelölt, párt érdekében, de ez dupla vagy semmi játék. Ha bejön, lehetnek előnyei, de ha nem jön be, a hátrányok is bizonyosak. Szijjártó Péter mostani szerepvállalását az elnökválasztás vagy be fogja igazolni, vagy az amerikai-magyar kapcsolatok megsínylik, hogy rossz lóra tett a magyar kormány. Befolyásolni azonban aligha fogja az eredményt ez a szerepvállalás”. Az ügyben megkerestük a Külügyminisztériumot is, ha válaszolnak, közölni fogjuk.