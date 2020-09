Szemben a forgalommal – „Nincsenek tisztában azzal, milyen következmények lehetnek”

A videókat nézve teljesen érthetetlenek azok az esetek, amikor autósok eltévesztve a felhajtót ellenkező irányban kilométereken át hajtanak az autópályán, vagy eleve rossz irányba akarnak fordulni, mint ez néhány napja történt.

Az utóbbi időben megszaporodtak a figyelmetlenségről, sőt szándékosságról tanúskodó balesetveszélyes helyzetek az autópályákon. „Nehéz elemeire bontani, hogy mi állhat ezeknek a hátterében, az elméleti tudás hiányosságai, vezetéstechnikai elégtelenségek, vagy a sofőrök egyéni, viselkedésbeli jellemzői – nyilatkozta lapunknak Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő. ,„Tizenöt éve egy általam vezetett egyesület felmérése megmutatta, hogy az autópályáknál, gyorsforgalmi utaknál jóval gyakrabban történik ilyen a városokban, egyirányú utcákban, csak hát ezek nem olyan látványosak, és a balesetek is kevésbé súlyosak, a kisebb sebesség miatt” – magyarázta a szakember. A közutas szakma is vizsgálta ezeket az eseteket, kiderült, a T-kereszteződéseknél valóban nehezen különíthetők el a felhajtók a lehajtóktól, azóta ezeken a helyeken megjelentek a feltűnő, nagy fluoreszkáló keretes táblák, nyilakkal és tiltón intő kezekkel. Pausz Ferenc szerint a járművezetők nem feltétlenül a vezetési tudásuk hiányosságai miatt követnek el ilyen szabálytalanságokat – ma már a jobb kitáblázottság ellenére is –, hanem mert nincsenek tisztában azzal, milyen következményei lehetnek cselekedeteiknek. Nincs igazán erre magyarázat, az, hogy kevésbé figyelnek egymásra az emberek, társadalmi szinten is feltűnik. Arra a kérdésünkre, hogy lehet-e oka a gyakorlati képzés hiányossága annak, hogy ilyen esetek történnek, elmondta: több mint tíz éve van napirenden a képzési rendszer megújítása, ugyanis nem arra kellene felkészíteni a tanulóvezetőket, hogy le tudjanak vizsgázni, hanem arra, hogy biztonságosan tudjanak részt venni a közlekedésben. A Magyar Közút Tartsd az irányt! címmel tavaly decemberben indította kampányát azzal a céllal, hogy az autóutakon, autópályákon megelőzze a forgalommal szemben haladók által okozott baleseteket. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető az eddigi tapasztalatokról elmondta: az, hogy manapság több ilyen esetről tudunk, annak is köszönhető, hogy sokan telefonnal, fedélzeti kamerával készítenek felvételeket, amelyek gyorsan kikerülnek a netre. Régen csak akkor szerzett tudomást ezekről a hatóság, a rendőrség, ha baleset lett a vége. A Magyar Közút az évtized elején kezdte az autópályák felhajtóinak jelzésrendszerét megerősíteni, több és jobban látható tábla van kint. Azt tapasztaljuk – és ezért is indítottuk el tavaly minikampányunkat –, hogy nem is az az igazi probléma, hogy valaki eltéveszti a felhajtót, hanem az, hogy sokan az autóúton fordulnak meg, ha észrevették, hogy rossz irányba hajtanak, vagy ha túlfutnak egy lehajtón, visszatolatnak. Nem lehet ezeket az eseteket, azzal magyarázni, hogy valaki rosszul lát, vagy más egészségi okból alkalmatlan a vezetésre, ezek teljesen tudatosan elkövetett szabálysértések. Problémát okozhatnak a tájékozódást segítő programok. A Magyar Közút ugyan biztosítja az adatokat a térképszolgáltatóknak, ha elkészül egy új útszakasz, de sok GPS-en ezek később, frissítés után jelennek csak meg. Tavaly az M44-es autóút elkészültekor külön figyelmeztetést kellett kiadniuk a rendőrséggel együtt, hogy a vezetők ne hallgassanak a GPS-re, ne forduljanak meg, nincs vége az útnak, hanem a táblákat figyelve haladjanak tovább. Pécsi Norbert Sándor úgy véli, a felelőtlenség komoly tényező: mi baj történhet – gondolják az emberek –, ha tíz-húsz métert visszatolatok a forgalommal szemben. Mivel az ilyen esetek végeredményben ritkák, akik meglátnak egy szembejövő autót, hirtelen nemigen tudják mi a teendő. Az sem jó megoldás, ami nem régiben az M4-es autóúton történt, megálltak, és leállították a szabálytalan autóst. Ettől is óva int a Közút szakembere, hiszen ilyenkor is fokozott a balesetveszély.