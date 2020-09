Kétszeres orosz bajnok, szlovák válogatott támadót igazolt a Ferencváros

Róbert Mak nagy erősítést jelenthet a BL-be jutásért a norvég Molde csapatával két héten belül két mérkőzést is játszó Fradinak.

Szerződtette a Ferencváros a korábban a Bundesliga I-es Nürnbergben, a Zenitben és a PAOK-ban is szerepelt, 29 éves Róbert Makot – jelentették be a 31-szeres magyar bajnok futballcsapatánál. Mint írták, a kétszeres orosz bajnok, Orosz Kupa és Szuperkupa-győztes, Görög Kupa-győztes, 58-szoros szlovák válogatott szélső 2013-ban debütált a szlovák válogatottban, azóta összesen 58-szor szerepelt a csapatban, játszott a 2016-os Eb-n is. Emlékezetes, a Ferencváros a Bajnokok Ligája (BL) idei harmadik selejtezőkörében szerda este 2-1-re legyőzte a horvát bajnok Dinamo Zagreb együttesét, így bejutott a rájátszásba, ahol szeptember 23-án és 29-én a norvég Molde lesz az ellenfele. A párharc győztese a BL, a vesztese pedig az Európa Liga főtábláján szerepelhet majd.