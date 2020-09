Egy 16 éves diák jobban ismerte az önkormányzati törvényt Kecskeméten, mint azok, akiknek ez lenne a dolga (videó)

Szombaton 11:30-kor újra megtartják online a sajtóeseményt.

Szombaton 11:30-kor tér vissza az első hullám alatt napi szinten tartott sajtóesemény. Újságírók nem lesznek a helyszínen, online lehet követni az elhangzottakat. Az első hullámhoz képest a másodikat a kormány már nem olyan drasztikus lépésekkel kezeli. Nincs kijárási korlátozás, elrendelték ugyanakkor a kötelező maszkhordást és minden szórakozóhelynek be kell zárnia 23 óra után. A hivatalos kommunikáció szerint az ország működőképességét biztosítani kell.



Itt azt mondta, a szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása – nyilatkozta az országos tisztifőorvos pénteken az MTI-nek. Úgy fogalmazott, az új rendelkezésekkel nem a mindennapi élet korlátozása a cél, de az eddigi szabályokat szigorúbban véve kell élni. A Népszava cikkét ide kattintva olvashatja el.