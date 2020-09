A NER 10. évében Orbán még mindig a "libernyák" doktrína ellen lázadna

Tusványos és Tranzit helyett érkezik egy jó Magyar Nemzet-publicisztika.

A koronavírusra tekintettel most írásban indítja be az őszi politikai szezont a miniszterelnök. Orbán Viktor a hétfői Magyar Nemzetben egy terjedelmesebb dolgozattal jelentkezik. Néhány gondolatot ebből már szemlézett is a kormánylap kedvcsinálónak. A miniszterelnök az illiberális, a kereszténydemokrata, a konzervatív és liberális gondolkodás természetéről fejti ki gondolatait.

A szerző rámutat: a „libernyák” doktrína, beszédmód és stílusdiktátumok elleni lázadás medre egyre szélesedik.

Úgy véli, a konzervatívok számára a legnagyobb kihívást és ellenfelet ma újra a liberálisok jelentik. A nemzet, a család és a vallási hagyományok pedig folyamatos támadás alatt vannak a kormányfő szerint. A kormánylap szerint írásának legizgalmasabb része talán az Európát megváltoztató négy gondolat bemutatása. Orbán Viktor kifejti azt is, hogy miért éppen Olaszországban dől majd el Európa jövője, majd a biblikus hagyományaink melletti kitartás égető szükségéről is hangsúlyosan szól. Persze nem marad ki az ellenzék ekézése sem, amely olyan, mint a kolbász – írja Orbán Viktor, hiszen be van töltve és meg van darálva.