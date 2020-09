Száraz István megvette a Culinarist

A delikátbolt-hálózatnak tavaly 2,5 milliárd forintos forgalma volt.

A médiaérdekeltségei eladása után ingatlanba fektetett Száraz István. A friss cégbírósági iratok szerint most újabb társaságba szállt be: Dry Import nevű cégén keresztül a Culinaris Kft.-ben is megjelent egyedüli tagként – írja a Forbes . Ez azt jelenti, hogy Száraz most a Culinaris prémium delikátbolt-hálózatot vásárolta meg. Száraz István a We Love Budapest oldallal lett ismert, később nevéhez fűződött a VS.hu híroldal megalapítása. Erről később kiderült, hogy a cég a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványaitól kapott több száz millió forintos támogatást, ezért a szerkesztőség felállt. Száraz a kormányzati propagandaoldallá áthangolt Origo.hu híroldalt is tulajdonolta egy ideig, majd átadta azt Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak. Nemrég a turisztikai-gasztró fókuszú We Love Balaton és We Love Budapest oldalakból is kiszállt, de a kommunikációs iparból nem, hiszen 3 milliárdért ma is ő viszi a Matolcsy György vezette MNB kommunikációját. Mára kiterjedt cégcsoport lett a tulajdonos neve után Dry előtaggal ellátott társaságokból. Száraz érdekelt belvárosi éttermekben, és újabban prémium borokkal is foglalkozik, de az ingatlantól egészen a IT szektorig terjednek befektetései. Nemrég például a Dry Beta Kft.-n keresztül a Kisfaludy hotel-és panziófejlesztési programban 42 millió forint állami támogatást kapott a négycsillagos Frida panzió megépítésére. A Culinaris 2019-ben 2,5 milliárd forintos forgalom mellett 145,7 millió forint adózott eredménnyel zárt. A lap kereste Bogáthy Zoltán alapító-társtulajdonost, de ő nem kívánt nyilatkozni, Száraz István pedig nem reagált a Forbes megkeresésére.