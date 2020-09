Harminc tűzoltó órákon át oltotta a tüzet Budafokon

Az eddigi vizsgálat nem lelt bizonyítékokra, csak éppen a sértetteket nem kereste, nem hallgatta meg senki.

Idén június 4-én még a korábbi stábbal dolgozó Indexnek több operettszínházi munkatárs nyilatkozott névtelenül, és azzal vádolták Kriza Zsigmond korábbi ügyvezetőt, hogy megalázta, illetve zaklatta őket. Pár nappal később ugyancsak a portál kérdésére azt válaszolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma : „Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter utasítására felállt egy bizottság, amely kivizsgálja, hogy a Budapesti Operettszínház főigazgatója megtett-e mindent az adott ügy tisztázásával kapcsolatban.” Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, Kiss-B. Atilla főigazgató az ügyben akkor azt nyilatkozta, hogy külső szakemberekkel kivizsgáltatta az ügyet, és a vizsgálat nem igazolta az állításokat. Csakhogy az egyik áldozat erről nem is értesült, az ügyvezetőnek pedig mégis távoznia kellett. Az ügy belső vizsgálatáról augusztus 10-én az RTL Híradó és a hvg.hu is azt írta: