Nőnek az üzemanyagárak

A társaság szerint szeptembertől már napi háromezret sem éri el az utasforgalom, csaknem ugyanannyi állás szűnik meg, mint tavasszal.



A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér várható éves utasforgalma a 17 évvel ezelőtti szintre csökken, ezért elkerülhetetlenné vált az újabb, várhatóan 236 főt érintő létszámcsökkentés – derül ki a Budapest Airport (BA) Zrt. szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményéből. A repülőtér üzemeltetője a koronavírus-járványban bevezetett utazási korlátozások miatt az őszi és téli hónapokban is a szeptemberben tapasztalt 90 százalék körüli visszaeséssel számol. A Népszava tavasszal is beszámolt arról, hogy a BA-nál áprilisban a járvány első hullámában 275 fős létszámcsökkentésről döntöttek, amikor a járvány európai kitörésekor 99,3 százalékkal csökkent az utasforgalmuk.

Humánumot ígérnek az elbocsátandóknak

A társaság adatai szerint a nyári hónapok némi emelkedést mutattak, és az áprilisi alig 10 ezer főről közel 400 ezerre kúszott fel az augusztusi utasszám. A mostani napi háromezret sem elérő szám a tavaly szeptemberi forgalomnak alig 6 százaléka. – A Budapest Airport arra számít, hogy a további várható járattörlések és utasszámcsökkenés miatt az utasforgalom a tervezett maximum egyharmada, legfeljebb 5,5 millió fő lehet az idén. A vállalat március óta a leálló légiközlekedés következtében szinte minden bevételétől elesett, ezért tavasz óta számos költségcsökkentő intézkedést vezetett be, továbbá részt vett a kormányzati bértámogatási programban is – írták. Megjegyezték, a beruházások számát is „erőteljesen csökkentik”, és a meglévő forrásokat az alapvető repülőtér-üzemeltetésre, valamint a bérekre fogják fordítani. Mindeközben ígérik: a létszámcsökkentésben érintett munkavállalókkal „a lehető leghumánusabban és legkorrektebben fognak eljárni”.