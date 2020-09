Kétszer fizettetik meg a tesztet az emberekkel, és háborús uszítás a fedősztori

534 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36-an vannak lélegeztetőgépen.

Figyelmeztetnek, a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Továbbá 23 óra után a vendéglátóhelyeknek is kötelező bezárniuk. Az Operatív Törzs eddig 23 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 204 osztálynál és 7 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Közben olyan új eljárásrendet vezettek be , ami az eddiginél kevesebb PCR-vizsgálattal járhat. A jelek szerint ennyit bírt a rendszer. A Népszava hétfői számában az olvasható, megváltoztatta a fertőzöttek és a covid-gyanús esetek kezelését szabályzó eljárásrendet az országos tisztifőorvos, Müller Cecília a humánminiszter Kásler Miklós jóváhagyásával.