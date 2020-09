40 év után kért bocsánatot először John Lennon gyilkosa

A bíróságot nem hatotta meg a gesztus, a rácsok mögött marad a férfi.

Már a sokadik alkalommal utasították vissza annak az illetőnek a kérelmét, aki 1980. december 8-én New Yorkban több lövéssel megölte a Beatles frontemberét. A most 65 éves David Chapman kérelmét tizenegyedik alkalommal söpörte le a bíróság. Augusztusi meghallgatásának jegyzőkönyvéből most kiszivárgott pár részlet, amelyet a Blikk szemlézett. Itt elnézést kért Lennon özvegyétől, Yoko Onótól is. Azt hangoztatta, mindennap eszébe jutnak a történtek. A gyilkosság elkövetésekor 25 éves volt és ma már tisztán látja, mit tett és azt is tudja, az milyen súlyos. Mindezt csupán azért művelte, mert híres akart lenni.

„Nem győzöm hangsúlyozni, mennyire sajnálom, amit tettem. Számomra nincs bocsánat. A dicsőségemért tettem, egy ártatlan ember életét vettem el."