Maradt az alapkamat

Aggasztó a koronavírus magyarországi terjedése, ha így folytatódik komplett gyárak állhatnak le – ez pedig lelassítja a gazdasági kilábalást is.

A koronavírus-járvány második hulláma várhatóan nem hoz az elsőhöz hasonló világgazdasági lassulást, így az optimista forgatókönyv szerinti V-alakú kilábalás alját idén elérhetjük, és 2021-ben a tavalyihoz hasonló növekedési pályára állhatnak a gazdaságok. Amennyiben a második hullám mégis újabb leállást okozna, akkor egy újabb, akár a korábbinál is durvább lehet a mélypont, a vállalati szektorban így nagyobb csődhullám jöhet az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint. A magyar GDP az idei 5 százalékos esés után jövőre már a tavalyihoz hasonló, 4 százalék feletti növekedést mutathat, miközben a forint tartósan a mostanihoz hasonló szinten ragadhat. Az államháztartás hiánya idén 8 százalékra ugorhat, és csak lassú csökkenést követően, 2022-re térhet vissza 3 százalék közelébe – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. Továbbra sem világos, hogyan lábal ki a világgazdaság a covid-19 járvány utáni gazdasági válságból – mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a cég online sajtótájékoztatóján. A politikai konfliktusok nagy része nem oldódtak meg, a tőzsdék hatalmas zuhanás után, hasonló emelkedésbe kezdtek a Federal Reserve intézkedéseinek köszönhetően. Nem tudni, mikor zárul a brexit, és az is nyitott kérdés, hogy ki lesz az USA következő elnöke. Az elnökválasztásnál óriási a tét:, a járvány, a gazdasági ás társadalmi feszültségek kezelése. Keveset tudni a két jelölt programjáról, annyit ismerhetünk, hogy a Biden-programban jelentős adóemelések jöhetnek a demokrata jelölt győzelme esetén. A piacok számára talán kedvezőbb lenne, ha Donald Trump maradna – minden öntörvényűsége ellenére, ugyanis számára a legfontosabb viszonyítási pont a tőzsdei árfolyamok alakulása. Az USA-ban azonban továbbra is a legnagyobb kockázat a járvány terjedése az elemzők szerint. Európában a brexit talán végre lezárulhat az idén, ám egyre valószínűbb a megállapodás nélküli kilépés. Az EU gazdaság a második negyedben satuféket nyomott, rendkívül bizonytalan a kilábalás üteme. Ami pozitívum, hogy elkészült a nagy közös mentőcsomag – de ez még csak keretmegállapodás. Ha valóban életbe lép, akkor nagy segítséget jelenthet a gazdaság felpörgetésben. Magyarország esetében gondot okozhat, hogy az európai mentőcsomag kifizetéseit jogállami kritériumokhoz kötnék, de ennek esélyét az Equilor elemzői nem tartják jelentősnek. A hazai gazdaság óriási visszaesést produkált covid-járvány miatt, ráadásul nagyon erős az inflációs nyomás, azaz a recesszióhoz hozzájárul a gyengülő forint is – mondta Török Lajos . Idén 5 százalékkal csökkenthet a GDP, jövőre 4,5 százalék lehet a növekedés. Az MNB egyre nehezebb helyzetbe kormányozza magát, az infláció miatt már nem csökkenthet kamatot. A cég szerint a pénzromlás mértéke az idén éves átlagban 3,4 százalék lehet – vagyis a év hátralévő részében az augusztusi 3,9 százalék után csökkenést várnak. Ugyanakkor mind 2021-2022-re 3,2 százalék feletti inflációt jósolnak, ami a jelenlegi környezetben erős nyomást jelent. A következő hetekben, hónapokban az euró árfolyama 360 forint körül ingadozik (lehet ennél drágább is), de az említett szint, mint horgony megmarad rövid és középtávon – mondta Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. A forint a a régióban a leggyengébben teljesített az idén. Ennek oka, hogy eltűnt a kamatelőnye: Nagy Márton korábbi MNB alelnök távozásával egyértelmű változás jött a monetáris politikában – kamatcsökkentés útjára lépett a MNB is – mondta Buró Szilárd. A gazdaság teljesítménye határozza meg a forint jövőjét, illetve a vírushelyzet. Ez utóbbiban nem áll jól az ország, s bár nem tervez a kormány gazdasági leállást, de ha ilyen intenzíven terjed a vírus, nos az önmagában leállíthat komplett gyárakat.