Követelte a hálapénzt, elítélték a budapesti szülész-orvost

"A szokásos sablon kérdések után rátért a lényegre, hogy az anyagiakat majd varratszedésnél rendezzük, neki van egy "költsége”, mert úgy szokás nála, hogy a műtőben jelen lévő csapatot ő fizeti ki, és a műtőnek is van egy "bérleti díja"!" Ja, és a műtőben utánam következett egy anyuka, akit szintén ő műtött (lepényleválás volt), vele ugyanezt eljátszotta szó szerint, és utolsó nap még meg is alázta a szobatársai előtt!!!

A posztot egy felháborodott anyuka osztotta meg három évvel ezelőtt a Facebookon. Ő egyike volt azoknak, akitől a SOTE II. Klinikán dolgozó - most 74 éves - szülész-orvos a vád szerint ki akarta kényszeríteni a hálapénzt. A hozzászólásokból az derült ki, hogy az eset nem egyedi, hanem rendszeres volt. A visszajelzések alapján etikai vizsgálat indult az orvos ellen, amely ugyan eredménytelen lett, de már nem dolgozik a klinikán. Végül valaki feljelentette. Az ő ügyében hozott ma ítéletet - elsőfokon - a Fővárosi Törvényszék. Az ügyészség a tanúvallomásokra alapozta a vádiratot. Elsősorban az ő szavahihetőségükön és az általuk elmondottak életszerűségén ment a csörte a vád és a védelem között a szerdai tárgyaláson. Az ügyész végül szabadságvesztést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást kért a férfire. Védője ugyanakkor felmentést szeretett volna elérni, hiszen szerinte a tanúk össze tudtak beszélni, tekintve a mai kommunikációs formákat, különösen a Facebookot.



Ha valaki fel akar lépni a paraszolvencia ellen, "akkor a doktor úr stílusa miatt alkalmas célpont."

Ügyvédje álláspontja szerint öt ember vallomása nem lehet alkalmas a bűnösség megállapítására. De a vádlott életútját és idős korát tekintve is túl súlyosnak találja a végrehajtandó szabadságvesztést. Az orvos az utolsó szó jogán azt mondta, nem követett el bűncselekményt, nem kért és nem fogadott el pénzt.

A bíróság végül bűnösnek találta: másfél év szabadságvesztést kapott, amelyet négy évre felfüggesztettek. A bíró indoklása szerint a váddal megegyezően állapította meg a bűnösséget, a szülő nők tanúvallomása alapján hozta meg az ítéletet.

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke üdvözölte az ítéletet. Hegedűs Zsolt a Népszavának azt mondta, ennek az is az üzenete, hogy a betegek igenis jelentsék, ha ilyen helyzettel találkoznak. Hangsúlyozta, a kikényszerített hálapénz most is egy kirívóan súlyos etikai vétség, bűncselekmény, mellyel szemben zéró toleranciát kell felmutatnunk. A társadalom és a jogalkotók érzékenyítése megtörtént az elmúlt években a hálapénz torz rendszere kapcsán. Hegedűs Zsolt éppen emiatt reménykedik a miniszterelnök által bejelentett "áttöréserejű" orvosi béremelés megvalósulásában, mivel akkor teljesen hálapénz mentesíteni lehetne a magyar egészségügyet.

"Reméljük, két éven belül a múlté lesz a paraszolvencia és úgy fogunk rá gondolni, mint a szocializmusból megörökölt rossz szisztémára." - fogalmazott MOK Etikai Kollégiumának elnöke.

12 évet is kaphatott volna

A SOTE korábbi főorvosát többrendbeli, üzletszerűen elkövetett vesztegetésének elfogadásának bűntettével vádolták meg. A halmazati szabályokra figyelemmel a büntetési tétel maximuma - alapesetben - akár 12 év is lehet. Ugyanakkor sok volt az enyhítő körülmény, amelyek túlsúlyban voltak az eljárás során - így indokolt a bíróság. Ilyen volt a büntetlen előélet, az időmúlás, valamint a kifogástalan és kiváló szakmai életút. Emiatt a többszörös halmazatnak kisebb súlya van. Ugyanakkor a cselekmény elhúzódó jellege és a többszöri elkövetés miatt lett hosszabb a próbaideje.



Elsősorban a vádlott idős kora miatt tartja reálisnak az ítéletet az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense.

Ambrus István a "tanúközpontú" bizonyítással kapcsolatban úgy vélekedett, ha nem áll rendelkezésre semmilyen más bizonyíték, akkor csak az általuk elmondottak alapján lehet rekonstruálni a történteket. "Ennek életszerűségét, ellentmondásmentességét természetesen vizsgálni köteles a bíróság; ha 5 tanú vallomása is lényegében egybevágó, egy irányba mutat, és nem merül fel összebeszélés vagy a tanúk befolyásolásának lehetősége, akkor mindez elegendő lehet a büntetőjogi felelősség megállapításához a bűnösségét tagadó terhelt esetében is" - fogalmazott Ambrus István. Ami pedig a hálapénz jogi megítélését illeti: a Kúria egy korábbi döntésének értelmében a hálapénz adása önmagában nem bűncselekmény. A beteg csak utólag, az orvos munkájával kapcsolatban fejezheti ki ilyen módon a háláját. Aki emiatt nem is részesítheti a páciensét kivételezett bánásmódban. A most tárgyalt ügyben az ügyész a súlyosításért és foglalkozástól eltiltásért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik a Fővárosi Ítélőtáblán. Szerettük volna az ügy érintettjét is megszólaltatni, de nem kívánt nyilatkozni.