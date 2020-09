Vízágyúkkal oszlatták Minszkben a rendőrök a Lukasenka ellen tüntetőket, többen megsérültek

A Johnson & Johnson szerint, ha beválik az oltóanyag, azt egyszer elég lesz beadni, mert teljes védettséget ad.

Harmadik, utolsó szakaszába lépett a Covid-19 elleni oltószerének tesztelésével a Johnson & Johnson – írta a New York Times nyomán a 444.hu . A kísérletekbe a gyógyszergyártó cég 60 ezer embert vonna be. Terveik szerint az év végéig kiderülhet, hogy hatékony és biztonságos-e a vakcina. Az amerikai központú multinacionális társaság valamelyest le van maradva az oltóanyag kifejlesztéséért folyó versenyben, más cégek már megkezdték a kísérletek utolsó fázisát. – A társaság vakcinájának viszont több előnye is lehet más oltószerekkel szemben. Egyrészt nem kell fagypont alatti hőmérsékleten tárolni, másrészt a tervek szerint már egy oltás is hatékony védelmet adna – írták.