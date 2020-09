Ellentmondásos építőipari adatok

A Pest megyei városban is körvonalazódik a szokásos recept: az állami kukaholding által anyagilag kiszárított önkormányzati hulladékszállító megmentésére bejelentkezik a Vertikál.

A megrendült helyzetű érdi hulladékszállítót is megvásárolná a Vertikál - erősítette meg lapunk értesülését Ferencz Kornél, a tevékenységet egyre több térségben végző, önkormányzati többségű Vertikál Nzrt. elnöke. Bár régóta tárgyalnak az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nkft. önkormányzati tulajdonosaival, ezek még mindig korai szakaszban tartanak - rögzítette. Hallott az érdi hulladékszállító kedvezőtlen anyagi helyzetéről, de hangsúlyozta, hogy ennek rendezése első körben a tulajdonos önkormányzatokra vár. Ha azonban a helyhatóságok igénylik, készek megvizsgálni annak lehetőségét, hogy részt vegyenek a tőkerendezésben. Eszerint a Vertikál jövőbeni tulajdonrésze a befizetett tőke arányában alakulna, amiben - korábbi vételeiktől eltérően - a többséget sem zárta ki. Ugyanakkor az ügylet nem vásárlás, hanem tőkerendezés lenne - hangsúlyozta. (Bár eddigi terjeszkedésük során fizettek - komoly viharokat kavaró - vételárat is, az eladó önkormányzatok jellemzően eme összegeket is a helyi hulladékszállítóra fordították.) A Vertikál célja ellátási területük bővítésével a hulladékszállítás hatékonyságának javítása. Ferencz Kornél visszautasította azt a sejtetést, hogy a kukacsekkeket négy éve beszedő, majd e pénzeket elvben a helyi közszolgáltatóknak továbbutaló, állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. egyes hulladékcégek jussát visszatartja azért, hogy a Vertikál vételi helyzetbe kerülhessen. Más társaságok gazdálkodását nem kívánta véleményezni.



Minderre az ÉTH Érd legnagyobb tulajdonosa, a tavalyi óta a baloldali összefogás irányította Érd mai közgyűlési napirendje egyáltalán nem utal. A meghívó szerint a képviselőkre az ÉTH Érd tavalyi beszámolójának elfogadása vár, amire meghívták Boldog Anna ügyvezetőt is. A lapunk birtokába került 2019-es üzleti jelentés szerint a társaság tavaly 246 milliós veszteséggel zárt, amivel a negatív saját tőke 348 millióra dagadt. A tulajdonosok azonnali tőkerendezési kötelezettségére a cég és a könyvvizsgáló is utal. A hulladékszállító társaság mérlege amúgy esettanulmány: a 2018-as saját tőkét például mínusz 449 millióról visszamenőleg plusz 347 millióra javították, amiként utólag az ugyanazon évben elért 551 milliós veszteség is 343 milliós nyereséggé változott. Ennek okára a beszámoló is utal. Eszerint folyamatosak az elszámolási egyeztetések a pénz biztosítására hivatott kukaholdinggal. Az NHKV tehát a mérlegkészítés után, visszamenőleg utalt az anyagi helyzetüket gyökeresen befolyásoló összegeket. (A kukaholding eme, bevett szokása az ágazati beszámolók megbízhatóságát is árnyalja.) Idei, hasonló, utólagos utalás esélyére a beszámoló nem utal. Rögzítik viszont, hogy anyagi helyzetük alapvetően az NHKV-tól függ. Szakértők a cég tőkehelyzetét legalább 348 millió forint befizetésével tartják rendezhetőnek. Az ügyben még nem született döntés, ma ezt tárgyalják - üzente megkeresésünkre az ügy kapcsán Csőzik László MSZP-s polgármester, egyszersmind az ÉTH Érd kisebbségi tulajdonosa, a több érintett helyhatóság alkotta Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vezetője. Az ÉTH Érd közvetlen kistulajdonosa, Diósd független polgármestere, Spéth Géza - hangsúlyozva, nincs az előkészítő iratok birtokában - kérdésünkre leszögezte: nincs pénzük pótbefizetésre. Egy külső befektető beszállásának elvi lehetőségét sem veti el, ha ezzel a szolgáltatás színvonala javul - tette hozzá. T. Mészáros András fideszes expolgármester - az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke annak leszögezésére szorítkozott, hogy tegnapi megkeresésünkig nem kapta meg az előterjesztést, így szerinte a kérdés ma nem tárgyalható. A városban ellenzékinek számító fideszes körökből ugyanakkor úgy értesültünk, nem támogatnák az ÉTH Érd eladását. Szerintük az új városvezetésnek a hulladékfeldolgozás fejlesztésére nyert 1,3 milliárdos támogatás felhasználásával kellene növelnie az - időszakukban "problémamentes" - hulladékszállító hatékonyságát és így csökkenteni a veszteségeit.

Százezrek ellátása a tét Az ÉTH Érd mintegy háromszázezerrel növelné a Vertikál által - akár áttételesen - jelenleg ellátott lakosok mintegy másfél milliós számát. Honlapja szerint az ÉTH Érd jelenleg 15 település - többek között Budaörs és Százhalombatta - kukáit üríti. Alvállalkozókon keresztül ugyanakkor ellátási területe ennél is kiterjedtebb.