Lemondott a belügy egyik helyettes államtitkára

A felhőszakadások mellett péntek éjfélig a Dunántúl északi megyéiben is eső, zápor formájában 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség gyűlhet össze.

Péntek délután egy hullámzó hidegfront ér el bennünket északnyugat felől. Ennek hatására a déli, kora délutáni óráktól kezdve előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd késő délután, este a középső országrészben, éjszaka pedig már keletebbre is többfelé számítani lehet zivatarok kialakulására

írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsősorban a Dunántúl déli és középső részein hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás (20-30 mm), viharos széllökések (70-90 km/h) és akár jégeső is kísérheti. Az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani, a felhőszakadások mellett péntek éjfélig a Dunántúl északi megyéiben is eső, zápor formájában 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség gyűlhet össze. Emiatt több megyére is riasztást adtak ki.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 25 és 30 fok között alakul, de a Dunántúl északi felén és az Északi-középhegység egyes részein csak 20, 24 fok lesz.



A fővárosban pénteken erősen felhős időre számíthatunk, és eső, zápor, zivatar egyaránt több alkalommal fordulhat elő. A déli szél megerősödik, zivatar körül viharos széllökések is lehetnek.

Szombaton eleinte erősen felhős vagy borult idő lesz, majd napközben a Dunántúlon már elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az éjszaka folyamán sokfelé várható kiadós eső, keleten helyenként még zivatar is, napközben azonban a csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így reggelre a Dunántúlon és a középső megyékben fokozatosan megszűnik az eső. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19 fok között alakul, az északnyugati megyékben lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon a melegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 18 fok között valószínű, de a Tiszántúlon reggel, délelőtt még 19, 22 fok is lehet.



Vasárnap közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Hajnalban a szélcsendes nyugati, délnyugati tájakon pára, foltokban köd képződhet. Az északkeleti megyékben is egyre kevesebb helyen várható eső, másutt - nagyobb eséllyel délnyugaton - helyenként kisebb záporok alakulhatnak ki. A nyugatias szél megerősödik, a Zemplén térségében viharos erejű széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű, nyugaton lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.