Borzalmas körülmények között tartotta kutyáját egy lábatlani férfi

Noha a törvény szerint 3 évet is kaphatna, felfüggesztett börtönbüntetést adna neki az ügyészség.

Az ügyészség az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozását követően az Esztergomi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki. Noha a fent említett esetben akár három év szabadságvesztést is kaphat, ha valakit bűnösnek találnak állatkínzásban, mégis nagyon ritka, hogy valakinek ténylegesen be kell vonulnia a börtönbe. Legutóbb csütörtökön számolt be lapunk arról , hogy több mint száz megkínzott, elnémított kutyát találtak a rendőrök Karcagon, akiket a tenyésztőjük nyomorúságos körülmények között tartott. Az állatok megnémítását azzal magyarázta, nem akarta, hogy a szomszédok meghallják a sok kutya ugatását, és feljelentsék őt.